NEWS

Nicolò Figini | 13 Marzo 2023

GF Vip 7

Sonia Bruganelli contro Giaele

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di questa sera abbiamo visto alcune sorprese per Oriana Marzoli e per Antonella Fiordelisi. La prima ha ricevuto delle lettere da parte del padre e della madre. La seconda, invece, ha potuto rivedere Edoardo Donnamaria all’interno di un videomessaggio. In seguito si è anche passato a parlare di Nikita Pelizon, la quale ha riflettuto sui suoi rapporti con il resto del gruppo. Ma come mai è intervenuta Sonia Bruganelli?

L’opinionista ha criticato Giaele De Donà per non avere detto la verità su quanto accaduto nella giornata di ieri. Dal video qui sotto, infatti, possiamo vedere Micol Incorvaia e Giaele preparare del cartelloni per il compleanno di Oriana. Sentiamo la De Donà affermare che questi non sono stati firmati da Nikita perché la Marzoli non ha voluto che venisse coinvolta. La loro antipatia, quindi, è ancora ben salda tra loro.

quindi non è stata Nikita a non volersi fare la foto con Oriana come quest’ultima raccontava a Tavassi,ma Giaele e Micol confermano che è Oriana a non aver voluto farsi una foto con Nikita.



E niente,Nikita ha sempre ragione.#GFvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/dXjl5uZhfN — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 12, 2023

Proprio per tale ragione, siccome Giaele non lo aveva ammesso in diretta, Sonia Bruganelli l’ha incalzata chiedendole più volte cosa avesse affermato in camera a Micol. La vippona ha affermato di aver detto che Oriana voleva soltanto il ricordo delle persone a lei più vicine. A rivelare la verità, però, è stata Micol sollecitata dall’opinionista. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Seguiteci per non perdervi tante altre news.