Chi è Attilio Romita? Età, altezza, vita privata e Instagram

Tutto quello che sappiamo su Attilio Romita, concorrente del GF Vip 7. Età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Attilio Romita

Nome e cognome: Attilio Romita

Età: 69 anni

Data di nascita: 1 agosto 1953

Luogo di nascita: Bari

Segno zodiacale: Leone

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Giornalista

Figli: ha una figlia, Alessia

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @romitaattilio

Attilio Romita età, altezza e biografia

Chi è Attilio Romita, concorrente del GF Vip 7? Vediamo la sua biografia. Il giornalista è nato a Bari il 1° agosto 1953. La sua età, di conseguenza, è di 69 anni. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza o sul suo peso.

Dei genitori sappiamo che il padre si chiamava Guglielmo e vendeva rubinetti. La madre era Iolanda, una casalinga e volontaria presso l’Airc. Ha anche una sorella più piccola di nome Maria.

Per quanto riguarda, invece, il percorso di studi sappiamo che ha frequentato il liceo classico e poi ottenuto una laurea in Giurisprudenza.

In una recente intervista a La Repubblica Attilio Romita ha dichiarato di aver avuto un passato nella ginnastica artistica, tra i 12 e i 14 anni.

La vita privata di Attilio Romita: moglie e figli

Parliamo, adesso, della vita privata di Attilio Romita, sotto il punto di vista sentimentale. Il concorrente del GF Vip 7 ha avuto in passato una compagna, diventata poi sua moglie, ovvero Angela.

Ad oggi è sposato dal 2016 con l’imprenditrice barese Mimma Fusco. Non hanno figli maschi, ma dalla loro unione è nata solamente la figlia Alessia.

Dove seguire Attilio Romita: Instagram e social

Dove possiamo seguire Attilio Romita durante la sua permanenza al GF Vip 7? Lo troviamo su Twitter, anche se l’account non viene aggiornato dal 2017.

Tante foto e informazioni su di lui possono venire reperite tramite la pagine Facebook sulla quale sembra essere molto attivo.

Si passa, quindi, al profilo Instagram che conta un migliaio di follower e all’interno del quale ci sono foto con amici e la figlia.

Carriera

La carriera di Attilio Romita inizia quando entra nel mondo del giornalismo nel 1995. Sostituisce, infatti, Adele Amendola al TG2. Anche se, in realtà, i primi passi li ha compiuti nella radio privata di Bari Radiouno e in televisione a Telebari.

Si specializza come giornalista sportivo, ma al TG2 entra nella redazione di politica interna. Nel 2003 passa al TG1. Attilio, tuttavia, accumula anche altre esperienze televisive in importanti programmi TV.

Nel 2008, infatti, conduce la trasmissione Sabato&domenica Estate insieme a Elisa Isoardi. Si passa a La grande notte e Artù con Gene Gnocchi. Nel 2009, quindi, appare nella trasmissione Verdetto finale accanto a Veronica Maya.

Citiamo, poi, anche apparizioni in Quelli che il calcio, I raccomandati, Festa Italiana e Altrimenti ci arrabbiamo con Milly Carlucci. Nel 2013 guida la redazione della TGR Rai Puglia con il ruolo di caporedattore. Nel 2022 Attilio Romita entra al GF Vip 7.

TG1

Dopo aver lavorato al TG2 nella redazione di politica interna dal 1995, nel 2033 Attilio Romita passa al TG1. Qui gli viene affidata la conduzione dell’edizione delle 13:30.

Successivamente prende il posto di Lilli Gruber nell’edizione delle 20:00.

Attilio Romita al GF Vip 7

Attilio Romita il 19 settembre 2022 entra nella casa del Grande Fratello Vip 7. Nella clip di presentazione per il reality dice di sé:

“Eccomi, finalmente potete vedere un mezzobusto intero. La prima notizia che posso darvi è che sarò un concorrente di questa edizione. Per molti anni ho raccontato le store che arrivavano da tutte le parti del mondo.

Mi sono molto divertito e impegnato. Ora mi rimetto in gioco. Un po’ sono folle e credo questo sia un momento serio in cui ci si diverte. Nell vita ho fatto tante cose, sono appassionato di sport. Sono stato campione nazionale di pattinaggio artistico. Non mi mancano i difetti.

Sono vanitoso. Quando ero giovane tentavo di essere un seduttore. Per il Grande Fratello è una commessa. Non vedo l’ora di farvi scoprire chi c’è dietro questo giornalista. E forse lo scoprirò anche io con voi“.

Vediamo, quindi, tutti gli altri concorrenti della settima edizione del GF Vip…

I concorrenti del GF Vip 7

Passiamo, adesso, a scoprire tutti i concorrenti del GF Vip 7 fatta eccezione per Attilio Romita:

Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi

Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi

Gegia

Ginevra Lamborghini

Nikita Pelizon

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso

Sofia Giale De Donà

Wilma Goich Alberto De Pisis

Amaurys Perez

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

George Ciupilan

Giovanni Ciacci

Luca Salatino

Marco Bellavia

Alla conduzione troviamo ancora una volta Alfonso Signorini. Come opinioniste, invece, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Alla postazione social, inoltre, Giulia Salemi.

Passiamo, ora, ai percorso del concorrente…

Il percorso di Attilio Romita al GF Vip

Il percorso di Attilio Romita all’interno del GF Vip 7 ha avuto inizio lunedì 19 settembre 2022. Ha fatto la sua entrata nella Casa dove ha conosciuto la maggior parte degli inquilini.

Si è scambiato anche un simpatico bacio con Sara Manfuso durante un gioco di Alfonso Signorini. Vedremo come se la caverà prossimamente.

1° settimana: Durante la prima settimana si è parlato molto di Attilio. Il suo percorso è iniziato con un bacio, dato per gioco e voluto da Signorini, a Sara Manfuso. A far discutere, poi, l’opinione che ha dato sull’ex gieffino Giucas Casella ma anche le parole usate in merito alla Famiglia Reale.

I primi attriti, però, si stanno creando con Sara, la quale ha già detto che lo nominerà e ne ha spiegato i motivi. Vedremo cosa accadrà. Ma non è finita. Perché alcune parole di Attilio su Giucas Casella non sono piaciute all’ex gieffino.

2° settimana: Confronto in puntata tra Attilio e Giucas Casella (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.