Nicolò Figini | 20 Gennaio 2023

GF Vip 7

Attilio Romita in queste ore si è mostrato in collera con Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Il motivo

La furia di Attilio Romita

In queste ore Attilio Romita si è mostrato particolarmente adirato con Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Il giornalista, infatti, li accusa di voler sempre stare al centro dell’attenzione e di voler controllare le attività della Casa. I vipponi, tuttavia, si difendono accusando a loro volta Romita. Sostengono, infatti, che soffra di manie di protagonismo e si senta minacciato dalla loro presenza. Dopo qualche giorno di tregua è successo qualcosa nel corso del Game Night.

Attilio si è sentito offeso e preso in giro dal comportamento dei due Edoardo e ha protestato rifiutandosi di mettere in scena, come ogni venerdì, il TG GF Vip. Anche Nicole Murgia ha provato a convincerlo a cambiare idea, affermando che anche lei avrebbe scioperato senza di lui. Poco più tardi ha avuto una conversazione anche con Luca Onestini e ha spiegato cosa l’ha infastidito. Non ha preso bene le frecciatine che gli hanno lanciato Tavassi e Donnamaria durante la sfida rap di ieri sera. Qui sotto vi lasciamo il video.

Nel suo lungo discorso con Onestini, quindi, Attilio Romito ha usato parole forti: “Il problema… Non me ne frega niente di quello che hanno scritto. Devi essere leale e concordare. Tu non sei un ca**o, non sei niente. Siete due ca**oni alla ricerca di un futuro ancora improbabile a 40 anni. Sei qui per organizzare un gioco“. Onestini ha comunque tentato di far cambiare punto di vista al giornalista ma senza riuscirci. Fatto sta che molti sul web hanno trovato la reazione esagerata e si sono schierati dalla parte degli Edoardo.

Attilio che definisce i Donnavassi “due cazzoni alla ricerca di un futuro introvabile”#GFvippic.twitter.com/AxBsn31cCz — Paola. (@Iperborea_) January 20, 2023

