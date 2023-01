NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Gennaio 2023

Amici 22

Mattia affronta Raimondo ad Amici 22

Poche ore fa ad Amici 22 c’è stato uno scontro tra Mattia e il suo prof Raimondo Todaro. Tutto è iniziato quando la settimana scorsa il ballerino di latino ha deciso di incontrare Alessandra Celentano per chiedere alla maestra delle lezioni extra per poter migliorare. L’insegnante ha così accettato di buon grado la richiesta di Zenzola, e gli ha così assegnato un compito che è stato poi eseguito in puntata. Tuttavia la Celentano questa settimana ha voluto affidare a Mattia un’altra coreografia e a quel punto a intervenire è stato Raimondo, che ha voluto incontrare il suo allievo. Todaro ha così rimproverato il ballerino per non averlo informato della scelta di lavorare con la Celentano, e l’ha accusato di avergli mancato di rispetto. Tra i due c’è stato così un faccia a faccia durato alcuni minuti, che non si è concluso nel migliore dei modi.

Nel corso della nuova puntata del daytime così abbiamo visto Mattia cercare un chiarimento con Raimondo, dopo quanto accaduto in saletta. Il ballerino è infatti rimasto male per le parole del suo prof, e così ha voluto parlare con lui in privato. Zenzola ha dunque cercato nuovamente di spiegare il suo punto di vista, affermando di non aver fatto nulla di male, secondo il suo pensiero, nel chiedere lezioni extra alla Celentano (QUI per il video).

Tuttavia Raimondo ha nuovamente ripreso Mattia, accusandolo di non concentrarsi a pieno sulle cose importanti per poter migliore. Todaro ha così affermato: “Se tu la pensi in maniera diversa non possiamo andare avanti. Tu mi segui a parole, con i fatti no. Io quando ti vedo ballare in puntata non sono felice. Stiamo dando importanza ai bracciali, al jeans, al togliere le scarpe, alle facce, per me sono ca**ate”.

A quel punto Mattia ha fatto le sue scuse a Raimondo per non averlo informato della sua decisione, ma tra i due sembrerebbe esserci ancora qualche tensione. Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.