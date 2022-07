1 Il post contro Aurora Ramazzotti e il suo sfogo

Portare sulle spalle il peso di essere figlio d’arte non di uno, ma di entrambi i genitori, spesso può essere un’arma a doppio taglio. Lo sa bene Aurora Ramazzotti. La figlia del cantautore Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker si trova, spesso e volentieri, al centro di polemiche. C’è chi l’ha presa di mira dandole della “raccomandata” e chi, invece, sostiene sia lì solo per il suo nome e non di certo per avere un talento in qualcosa.

Spesso Aurora Ramazzotti ha lasciato le critiche alle spalle, lavorando sodo e cercando in tutti i modi di far capire che ciò che è riuscita ad ottenere fino a oggi è grazie alla sua determinazione. Ma gli attacchi degli hater (a cui oltretutto ha anche dedicato un brano rap) tendono a non cessare, risultando talvolta cattivi e di pessimo gusto. Esattamente come accaduto nelle scorse ore. L’influencer ha postato uno dei tantissimi commenti sul suo conto tra le storie di Instagram:

“Coppa delle nullità:

Aurora Ramazzotti

Le pozzanghere“.

La figlia di Michelle Hunziker ha replicato con un secco: “Grazie per la segnalazione, ma no grazie”. E ancora poco dopo ha aggiunto: “L’unica ragione per cui non mollo è perché altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai. Ma credetemi che sono quotidianamente a tanto così”.

A seguire, sempre tramite il suo account Instagram, Aurora Ramazzotti ha proseguito il suo sfogo confidando quanto sia complicato vivere circondata dal pregiudizio altrui: «Prima di andare a dormire ci tenevo a dire questa cosa. Io non vorrei mai che pensaste che io mi faccia definire come persona da queste stupidaggini. Io sono consapevole di chi sono e sono consapevole delle mie capacità. Ma sono cresciuta nel pregiudizio e dirvi che non passo l’esistenza da quando sono nata o da che ho memoria a cambiare il pensiero che la gente ha di me sarebbe una bugia».

Ma non è finita qui…