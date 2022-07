1 Il rap di Aurora Ramazzotti

Come riporta anche l’account Instagram Whoopsee Aurora Ramazzotti ha voluto rispondere a una nuova polemica sorta in merito al suo cognome. Ecco le parole dell’influencer:

“Allora amici… Chi mi conosce, mi apprezza e mi segue sa quanto mi dia fastidio quando mi di dice: “Se non ti chiamassi Ramazzotti di cognome non ti cag***ebbe nessuno”. Ma perché c’è qualcosa di fondamentalmente sbagliato con questa frase. Ossia, se io non mi chiamassi Ramazzotti chissà chi ca**o sarei. Se mio nonno aveva le pa**e era un flipper. Un po’ quel concetto lì. Poi c’è tutto un problema culturale in Italia. Perché io scommetto che non rompono solo a me, ma anche a figli di avvocati, medici e quant’altro, che hanno deciso di percorrere lo stesso percorso dei propri genitori, nonni, zii, eccetera.

Perché, appunto, dà fastidio l’ideache tu possa togliere, tra virgolette, il lavoro a qualcun altro. Con la differenza che se sei un personaggio pubblico e sei esposto ti rompono le scatole di più. Detto questo, l’altro giorno avevo scritto un testo perché volevo parlarne, ma poi rileggendolo mi sono cadute le pa**e. E quindi ho deciso di scrivere un rap. L’ho messo su TikTok“.

Andando sul profilo TikTok di Aurora Ramazzotti, quindi, possiamo sentire il suo rap. Qui di seguito vi lasciamo il video e la prima parte del testo:

Beh se non facessi Ramazzotti di Cognome potrei essere un numero infinito di persone. Talmente incalcolabile da non poterlo dire. Magari sarei Beckham e mi amereste da morire. Se non facessi Ramazzotti di cognome avrei un’altra famiglia o così si presuppone. Magari, chi lo sa, vivrei in un altro Paese, magari sarei un prete, un filo d’erba o un sasso. Fai che non faccio Ramazzotti di cognome, mio padre un avvocato e scelgo la sua professione. La sua passione l’ho vissuta e respirata anche io ma la pressione, il paragone se non paghi uno, prendi due.

Le notizie su Aurora Ramazzotti non terminano qui…