Nicolò Figini | 30 Marzo 2023

Aurora Ramazzotti

La dedica ad Aurora Ramazzotti di Michelle

Finalmente, dopo un’attesa che sembrava quasi interminabile, Aurora Ramazzotti ha dato alla luce suo figlio. Nell’ultimo periodo molto spesso girava voce che il parto fosse già avvenuto, ma si trattava solamente di fake news sempre smentite dalla diretta interessata. Grande curiosità c’era anche intorno al nome del bambino. Alcuni rumor ipotizzavano sarebbe potuto essere Nicolò, ma alla fine abbiamo scoperto che è stato scelto Cesare.

Il piccolo sta bene e molto presto verrà portato a casa dai genitori, Aurora e Goffredo. Nel mentre i nonni saranno sicuramente elettrizzati da questa nuova avventura che li aspetta. A parlare sui social è stata Michelle Hunziker. La conduttrice, infatti, ha rilasciato una prima dichiarazione e una dedica al nipotino. Nella foto qui sotto si legge:

“E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare”.

La reazione di Michelle al parto della figlia Aurora Ramazzotti

nel mentre, poco tempo fa, Aurora Ramazzotti ha dovuto rispondere a delle voci di corridoio in merito al presunto matrimonio con il compagno Goffredo Cerza. In riferimento a un anello che i fan le hanno visto indossare ha rivelato:

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra. […] Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme. Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore”.

