Vincenzo Chianese | 30 Marzo 2023

Gioia per Aurora Ramazzotti

Grande gioia per Aurora Ramazzotti. Poco fa infatti la conduttrice, con un tenero post sui social, ha annunciato di aver finalmente partorito, e di aver dato alla luce il suo primo figlio, nato dall’amore con Goffredo Cerza. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso una tenera immagine, in cui vediamo la mano del bambino accanto a quella del suo papà e lo scatto ha commosso il web. Ma come si chiama dunque il figlio di Aurora e Goffredo? Come sappiamo sono settimane che sul web circolano numerose indiscrezioni, ma adesso finalmente a rivelarlo sono stati proprio i due neo genitori.

Il bambino della Ramazzotti e di Cerza si chiama Cesare, e in questi minuti la coppia sta già ricevendo l’affetto di migliaia di utenti. Grande felicità anche per Michelle ed Eros, che sono diventati per la prima volta nonni.

Qualche giorno fa nel mentre Aurora Ramazzotti ha parlato dei gossip legati alle presunte nozze con Goffredo Cerza, dopo che sul suo anulare è spuntato un misterioso anello. Tuttavia la conduttrice ha smentito il matrimonio, e in merito ha affermato:

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra. […] Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme. Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore”.

Non resta dunque che fare tanti auguri ad Aurora Ramazotti e a Goffredo Cerza per la nascita del loro primo figlio. Benvenuto al mondo Cesare!