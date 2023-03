Neymar scoppia in lacrime dopo aver perso un milione di euro al casinò online

NEWS

Debora Parigi | 30 Marzo 2023

La sconfitta online di Neymar che gli ha fatto perdere molti soldi

Attualmente Neymar è fermo dal calcio a causa di un grave infortunio che lo aveva costretto ad uscire in lacrime nel match del suo Paris Saint Germain contro il Lille. Lo scorso 10 marzo è stato operato alla caviglia e quindi adesso è ha riposo. Potrà infatti tornare in campo solo la prossima stagione.

Nel frattempo, quindi, gioca ad altro, cioè nei siti di scommesse online. E fa anche dirette Twitch molto seguite. A tal proposito di recente il campione brasiliano ha tenuto una diretta proprio sul noto social network mentre stava giocando al casinò online. E il video di quella diretta sta adesso facendo il giro del web perché il calciatore ha perso un’ingente somma di denaro, come riporta il sito TPI.it.

Probabilmente per lui non è un’enorme cifra, ma per noi comuni mortali lo è eccome. Neymar ha infatti perso un milione di dollari con questo gioco d’azzardo. E subito è scoppiato in lacrime. In realtà si tratta di finzione (intendiamo le lacrime), perché ha fatto finta di piangere. A dimostrazione, come dicevamo, che per lui non si tratta di una grande perdita.

Un suo amico che era collegato ha commentato: “Come perdere un milione in un’ora”. E il numero 10 del Brasile ha subito risposto ridendo: “Che non l’ha fatto nessuno”. Come detto, il video è diventato subito virale, ma anche suscitato vari polemiche. Non è stato molto apprezzato il fatto che lui ridesse per la perdita di un milione di euro come se fossero noccioline.