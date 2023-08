NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

Aurora Ramazzotti

Una fan mette in guardia Aurora Ramazzotti dalla sua cara amica. La figlia di Michelle Hunziker risponde ironica

La risposta di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si sarà fatta una grassa risata nel leggere il messaggio giunto dall’utente che la mette in guardia dalla sua migliore amica Sara Daniele. Tutto perché ha un bellissimo rapporto anche con il compagno di Aurora, Goffredo Cerza.

Dal canto suo la Ramazzotti non ha mai provato gelosia nel vedere vicina Sara e il suo compagno. I due sono infatti come fratello e sorella. C’è anche da dire poi che la stessa Aurora Ramazzotti ha conosciuto il suo fidanzato grazie proprio alla Daniele, la quale ha svolto il ruolo di Cupido.

Nonostante tutto, però, qualcuno ha voluto comunque avvisare Aurora di stare attenta. Tutto è nato da una storia Instagram da lei pubblicata, che mostra Goffredo e Sara stringersi in un tenero abbraccio. Da qui apriti cielo. Qualcuno si è preso la briga di contattarla: «Lo so che te lo dicono tutti, ma butta un occhio, sono troppo fisici. Non credo assolutamente che ti tradiscano, ma credo che a forza di essere così attaccati si possano innamorare!!»

Con ironia Aurora Ramazzotti non ha potuto fare a meno di replicare: «Farò attenzione, grazie del consiglio!», per poi condividere la conversazione tra le storie di Instagram.

A quel punto, divertita dalla cosa, Aurora ha ricordato lo scherzo fatto a mamma Michelle con l’aiuto de Le Iene, del fidanzato Goffredo e di Sara. Durante il primo lockdown infatti hanno trascorso tutti insieme il periodo di quarantena. E da qui è nata l’idea di realizzare una burla alla Hunziker.

Goffredo Cerza e Sara Daniele hanno finto di avere una storia d’amore, tradendo così la fiducia di Aurora Ramazzotti. La conduttrice nel vedere la scena è rimasta sconvolta e solo in un secondo momento le è stata rivelata la verità. Insomma uno scherzo con i fiocchi che Aurora ha voluto riportare alla luce proprio in questa occasione.