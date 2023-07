NEWS

Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

Aurora Ramazzotti

In questi giorni Aurora Ramazzotti ha spiegato il perché non mostra il volto di suo figlio sui social. Le sue parole

Il perché della scelta di Aurora Ramazzotti

“Quando ci fai vedere il bimbo?”, “Vogliamo vedere a chi somiglia dei due!”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che possiamo leggere quotidianamente sul profilo di Aurora Ramazzotti. Da quando ha partorito, infatti, a differenza di molte altre colleghe, lei ha preferito non mostrare il volto di suo figlio Cesare Augusto sulle varie piattaforme social.

Una mossa che, condivisibile o meno, Aurora Ramazzotti ha deciso di portare avanti fino in fondo. Nei giorni scorsi la figlia di Michelle Hunziker ha aperto il box delle domande su Instagram e ha scambiato quattro chiacchiere con i propri follower. Ed ecco qui il quesito sulla scelta di non far vedere il bambino.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Aurora Ramazzotti, che ha spiegato le ragioni che la spingono a comportarsi in questo modo. C’è da dire, però, che non è escluso possa cambiare idea in futuro: “Per ora non me la sento. I social sono stati per me un posto un po’ ostile negli ultimi anni ed è ancora davvero troppo piccolo. Non escludo di mostrarlo in futuro se ce ne sarà l’occasione ma per ora ve lo lascio immaginare”, ha confidato ai propri fan.

A oggi quindi ci si deve accontentare di vedere delle foto dove Cesare Augusto è ripreso sì, ma non in volto. Aurora Ramazzotti ha già postato tanti scatti e video di lei insieme al suo piccolo. Ma nessuno di essi mostra il visino del neonato. La giovane conduttrice vuole tutelarlo in qualsiasi modo.

L’ostilità del web per una creatura così piccola non crede di riuscire a tollerarla. Chissà che però negli anni le cose non possano cambiare e quindi Aurora Ramazzotti decidere di far conoscere il primogenito a tutti coloro che la seguono sui social network. Per adesso, però, va bene così!