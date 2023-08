NEWS

Ex protagonista di Temptation Island al Grande Fratello?

Lunedì 11 settembre 2023 avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello. Ormai siamo agli sgoccioli e tra non molto scopriremo anche i concorrenti ufficiali che andranno a formare il cast. Come sappiamo questo sarà composto da personaggi famosi e da persone comuni. Al momento, però, non è dato sapere nulla sui colti noti nonostante i rumor su di loro siano davvero molti. Pare che molti dei nomi fatti, tuttavia, abbiano declinato l’offerta.

Tra coloro che sono stati sicuramente contattati dalla redazione possiamo citare Corrado Tedeschi. Il conduttore, infatti, ha rivelato di aver ricevuto una proposta ma di non sapere ancora se accetterà:

“Di recente mi hanno telefonato per partecipare, vedremo. Ho avuto un tono un po’ guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto“.

In queste ore, invece, si sta facendo strada una nuova indiscrezione. A lanciarla ci ha pensato Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram. L’influencer ha affermato che un ex volto di Temptation Island dovrebbe approdare all’interno della casa del Grande Fratello a settembre. Al momento non ha ancora fatto il nome ma ha promesso che “a breve” rivelerà di chi si tratta.

Per il momento, quindi, non possiamo fare altro che attendere ulteriori notizie in merito. Non si possono fare nemmeno delle ipotesi in quanto non è stata specificata l’edizione alla quale ha preso parte.

