NEWS

Andrea Sanna | 30 Marzo 2023

GF Vip 7

Il pensiero dei genitori di Edoardo su Antonella Fiordelisi

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip. Nella Casa spesso li abbiamo visti scontrarsi e tenersi il muso per giorni e, probabilmente, anche le varie dinamiche hanno inciso nella loro frequentazione. Ma ora? Tutto procede a meraviglia e sono più innamorati che mai.

Per quanto siano stati spesso contestati dagli hater di “relazione tossica”, Antonella Fiordelisi e il suo fidanzato Edoardo Donnamaria per ora stanno smentendo qualsiasi tipo di pronostico. Si dicono alquanto felici di come prosegue. Sebbene abbiano trascorso tanti mesi rinchiusi all’interno di una Casa con le telecamere puntate addosso, si sentono come se fossero trascorsi pochi giorni dall’inizio della loro conoscenza.

Nella lunga chiacchierata con il settimanale Chi, Antonella Fiordelisi ha ammesso che averlo visto lì fuori dagli studi ad aspettarla è stata come una boccata d’ossigeno: “Sono rinata”. A fare da eco alle parole dell’ex schermitrice ci ha pensato Edoardo Donnamaria. Lo speaker ha svelato un curioso retroscena. Quando Antonella è stata eliminata e lui è andato a prenderla, anche il papà voleva presentarsi: “Io infatti gli ho detto ‘Papà guarda che è la mia fidanzata, mica la tua’”.

A tal proposito Azzurra Della Penna, che ha realizzato l’intervista, ha domandato a entrambi cosa pensano i loro genitori. Antonella Fiordelisi ha spiegato che i suoi adorano Edoardo e sono felicissimi. Avrebbe preferito, però, che non si intromettessero durante il percorso: “Mi dispiace per tanti interventi”.

E i familiari di Donnamaria che dicono? Il romano ha raccontato: “Sono pazzi di lei! Mamma dice che Antonella è simpaticissima ‘matta come un cavallo’, però è bella. Papà pende dalle sue labbra. Anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza”, ha concluso soddisfatto.

Infine Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno spiegato di sognare un futuro insieme.