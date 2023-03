NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2023

Parla Aurora Ramazzotti

Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando Aurora Ramazzotti ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio, concepito dall’amore con Goffredo Cerza. Tra poche settimane così la conduttrice darà alla luce il suo bambino, e di certo i fan attendono con trepidante emozione questo momento. Nel mentre da qualche tempo si mormora che Aurora sia in procinto di sposare il suo Goffredo, dopo che un misterioso anello è comparso al suo anulare. Adesso però la stessa Ramazzotti, nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair Italia, ha rivelato la verità sulle presunte nozze, smentendole ufficialmente. Ma non solo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha anche fatto chiarezza sull’anello ricevuto da Cerza, e in merito ha affermato:

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra. […] Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme. Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore”.

Ma non è finita qui. Sempre nel corso dell’intervista infatti Aurora Ramazzotti ha rivelato che tipo di mamma sarà e come crescerà suo figlio:

“Cercherò di renderlo mentalmente aperto, di fare attenzione alla sua sensibilità. Sono preparata sul gentle parenting, il rispettare i figli, ascoltarli, renderli indipendenti”.

Non resta dunque che rinnovare i nostri auguri ad Aurora Ramazzotti e a Goffredo Cerza, e attendere la nascita del loro primo figlio.