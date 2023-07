NEWS

Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

L’appello di Maria Sofia Federico

Pier Silvio Berlusconi è stato molto chiaro sul prossimo GF Vip. Oltre ad aver detto “no” ad alcuni volti dello spettacolo come trapelato nei giorni scorsi, l’AD di Mediaset non vuole nel programma influencer e volti di OnlyFans. Maria Sofia Federico, che ha da poco intrapreso questa strada ha commentato la notizia.

La giovane, che tanto sta facendo discutere (genitori compresi) per la sua scelta di avvicinarsi al sito per gli adulti e prendere parte all‘Accademia di Rocco Siffredi, ha le idee piuttosto chiare. In un’intervista rilasciata recentemente a Cusano Italia TV, Maria Sofia Federico ha detto di essere contrariata dalle parole di Pier Silvio Berlusconi. Così l’ex allieva de Il Collegio ha provato a convincerlo a ripensarci rilasciando alcune dichiarazioni.

Secondo lei, indipendentemente dal pregiudizio che può esserci sulla sua categoria, le cose starebbero diversamente. Ed è proprio qui che si è rivolta a Pier Silvio Berlusconi:

“Io a lui dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv? E ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?”

Secondo il parere di Maria Sofia Federico, dunque, Pier Silvio Berlusconi dovrebbe fare uno spazio alla regola e continuare a concedere possibilità a personaggi che arrivano dal mondo del web, come fatto fino a oggi.

Difficilmente le parole della giovane potranno far cambiare idea all’amministratore delegato di Mediaset, ma ha comunque voluto fare un tentativo. Maria Sofia Federico non si è candidata per la prossima edizione del Grande Fratello Vip (o nip che sia), ma ha piuttosto detto il suo pensiero sulla mancata presenza di influencer e personaggi vicini al mondo di OnlyFans.