NEWS

Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

Aurora Ramazzotti

Il primo volo del figlio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti da quando è diventata mamma ama raccontare la sua quotidianità, fatta come tutti di alti e bassi, ai propri follower. Lo fa senza tralasciare nulla e mostrandosi sempre a 360° e senza filtri. In queste ore la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dichiarato di essere pronta a partire con suo figlio, scherzandoci un po’ su: “Primo volo di banano”.

Nell’immagine vediamo Aurora Ramazzotti in tenuta abbastanza comoda portare nel marsulio per neonati il suo piccolo Cesare Augusto. Per lui si tratta del primo viaggio a bordo di un aereo e dunque la sua mamma non poteva che immortalare questo bel momento.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Sui social chiaramente la Ramazzotti sta tenendo continuamente aggiornati i propri follower sull’evolversi della situazione. Oltre alla foto che vi abbiamo precedentemente mostrato, ha pubblicato anche un simpatico video. Qui vediamo lei passeggiare per il corridoio. Ma ecco le sue parole su Instagram:

“Lui dorme da quando l’ho messo qui dentro”, ha esordito Aurora Ramazzotti indicando il marsupio dov’è ben accomodato il piccolo. La figlia di Michelle ha spiegato che però non appena cerca di riposare un attimo, il bambino si fa sentire. Ecco cosa ha detto a proposito di questo: “Peccato che appena mi siedo, lui si sveglia. Quindi sto facendo i kilometri e anche la sauna. Però per ora tutto bene”, ha rivelato ironica e sorridente la giovane conduttrice.

Aurora Ramazzotti racconta il primo viaggio del figlio Cesare Augusto pic.twitter.com/Imgh9nkNGV — disagiotv (@disagio_tv) July 17, 2023

Sembra proprio quindi che Cesare Augusto sia facendo il bravo e non stia dando particolari problemi ad Aurora Ramazzotti prima del suo volo. Unica cosa: lei deve continuare a passeggiare, senza fermarsi, altrimenti il bambino si sveglia.

Un divertente siparietto tra mamma Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare che ha intenerito anche gli utenti del web.

Seguiteci per altre news e curiosità!