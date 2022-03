1 Parla Aurora Ramazzotti

Come ben sappiamo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la separazione dopo ben 10 anni di vita insieme. Solo qualche settimana fa proprio l’imprenditore, nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera, ha parlato non solo della sua ex compagna, ma anche di Aurora Ramazzotti, parlando però di presunti rapporti tesi. Queste le dichiarazioni di Trussardi:

“Ho sempre cercato di pormi come amico e fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un pò rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno”.

Adesso però a intervenire è proprio Aurora Ramazzotti. Nel corso di un’intervista a Belve infatti la figlia di Michelle Hunziker ha parlato del suo rapporto con Tomaso Trussardi, smentendo però ogni tipo di tensione. Queste le sue parole

“Non sento il nostro rapporto compromesso. È il papà delle mie sorelle, gli ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”.

Ma non solo. Aurora Ramazzotti infatti nel corso della chiacchierata ha anche parlato di un eventuale ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e suo padre Eros Ramazzotti. Tuttavia la conduttrice in merito sembrerebbe avere le idee ben chiare, al punto da dichiarare:

“Non ho mai fatto il tifo, non riesco a immaginarmeli insieme, per come me li ricordo sono due persone incompatibili”.

Nel mentre solo qualche settimana fa a parlare della separazione da Tomaso Trussardi è stata anche la stessa Michelle Hunziker. Andiamo a rivedere le affermazioni della conduttrice.