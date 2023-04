NEWS

Andrea Sanna | 24 Aprile 2023

Aurora Ramazzotti

Reunion per Aurora Ramazzotti e le sorelle

Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma del piccolo Cesare e quest’oggi si è ritrovata insieme alle sue sorelle Celeste e Sole, figlie che Michelle Hunziker ha avuto con l’ex marito Tomaso Trussardi. Sui social sono spuntate delle foto pubblicate da mamma (e nonna) Michelle in cui si vedono le due bambine spingere il passeggino del loro nipotino insieme alla sorella maggiore.

Un quadretto familiare irresistibile che Michelle Hunziker non ha potuto fare a meno di immortalare sui social. Le foto postate, in cui si vedono Aurora Ramazzotti e le neo zie condividere un momento così intimo, hanno fatto emozionare il web.

La neo mamma Aurora Ramazzotti, come mostrato dalle immagini, indossa un tailleur rosa. Ha deciso di incontrare la mamma Michelle Hunziker e le due sorelline per una passeggiata a Milano. «Vita», ha commentato la conduttrice di Striscia la Notizia come didascalia alla foto in cui si vedono le sue ragazze e il passeggino del piccolo Cesare.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

In un’altra foto, invece, vediamo Aurora Ramazzotti accanto alla sorella Celeste, intenta a sua volta a spingere il passeggino.

Storia Instagram di Michelle Hunziker con Aurora Ramazzotti e Celeste Trussardi

Le foto, come dicevamo, hanno commosso gli utenti del web, che non hanno potuto fare a meno di commentare positivamente questa mini reunion.

Recentemente, oltretutto, Aurora Ramazzotti è stata anche costretta a rispondere alle voci di un presunto matrimonio per lei e Goffredo Cerza. Il gossip si è scatenato dopo che alcuni hanno notato l’anello indossato dalla giovane conduttrice. A tal proposito lei ha rivelato che è un regalo ricevuto dalla famiglia per i suo compleanno. Dietro nasconde un significato importante, poiché si tratta della promessa di esserci l’uno per l’altra e non ha nulla a che fare con delle nozze all’orizzonte.

E a proposito delle voci di diventare un giorno marito e moglie, Aurora Ramazzotti ha spiegato che non è cresciuta con esempi di matrimoni duraturi. Discorso diverso per il suo compagno. Lui le sta insegnando a pensare al futuro e costruire insieme qualcosa: “Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. L’essenziale è che ci sia amore”, ha dichiarato.