Andrea Sanna | 24 Aprile 2023

Lorenzo Amoruso sulla rottura con Manila

A Verissimo alcune settimane fa Manila Nazzaro ha confermato la rottura da Lorenzo Amoruso. A modo suo ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a chiudere la relazione con il suo compagno, tra le lacrime. Adesso a tornare sull’argomento è stato l’ex giocatore della Fiorentina, che già aveva confermato la crisi.

Mediante il box delle domande, Lorenzo Amoruso ha risposto ad alcune domande da parte dei fan. La maggior parte di esse dedicate tutte a quanto successo con Manila Nazzaro. Ma non si è tirato indietro e ha ribattuto a molti dei quesiti sulla storia da poco conclusa.

Per prima cosa Lorenzo Amoruso ha detto di non avere intenzione di replicare dopo l’intervista rilasciata dalla sua ex compagna a Verissimo. Secondo il suo parere il passato non si può cambiare e vuole concentrarsi sul presente e futuro, viste le scelte fatte dalla Nazzaro: “Non risponderò ma posso dirvi che sono discussioni che succedono in tante famiglie”.

A chi ha chiesto se ci sarà mai un ritorno di fiamma, Lorenzo Amoruso ha spiegato che è importante capire se anche dall’altra parte c’è questa volta: “Io credo che in sei anni ho dimostrato qual era il mio ideale di famiglia”.

Qualcuno ha anche voluto sapere qual è il rapporto attuale oggi tra lui e Manila Nazzaro. Molto schietto Lorenzo Amoruso ha fatto sapere che si sono sentiti per telefono ma mai incontrati negli ultimi due mesi e mezzo: “Pochi giorni fa però l’ho vista perché mi ha ridato le chiavi di casa. Lei ha ovviamente deciso di tornare a casa sua con i suoi ragazzi e lasciare questa dove sono io. Casa in cui abbiamo convissuto per un anno. Non so cosa ci riserverà il futuro”.

Lorenzo Amoruso ha commentato anche i gesti fatti verso Manila Nazzaro mentre lei si trovava nella Casa del GF Vip: “Se ho fatto quelle cose è perché mi facevano stare bene. Se non vengono riconosciute pazienza. Quando fai certe cose non è per secondi fini, ma perché è giusto farle”

E riguardo alla rottura? Perché si sono lasciati? Anche in questo caso Lorenzo Amoruso non si è nascosto dietro a un dito: “È stata lei a decidere di lasciarmi. C’è stata una discussione futile, poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Devo prenderne atto ora e pensare a me stesso”.

Ma oggi Lorenzo Amoruso è ancora innamorato? A questa domanda ha risposto dicendo di non aver mai regalato un anello a una donna in vita sua e non ha mai voluto un figlio da altre donne. Ci sarà una replica da parte di Manila Nazzaro?