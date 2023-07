Avanti un altro, Sophie non sarà più la Bonas: chi la sostituirà

NEWS

Debora Parigi | 18 Luglio 2023

Chi sarà la nuova Bonas di Avanti un altro?

In autunno, con l’inizio della nuova stagione televisiva, tornerà in onda su Canale 5 Avanti un altro, il divertente gioco condotto da Paolo Bonolis che precede il TG. Dopo aver concluso le riprese di Ciao Darwin (che pare sia l’ultima edizione), il conduttore e tutto lo staff si stanno prendendo un periodo di vacanza, ma molto presto torneranno a lavoro proprio per il quiz-game.

Come sappiamo, nel cast del programma ci sono tanti personaggi, tra cui la Bonas che per l’ultima edizione ha visto Sophie Codegoni ricoprire questo ruolo. Sembrava che l’ex vippona, da poco diventata madre, fosse confermata anche per il prossimo anno. Ma poi è uscito il nome di Antonella Fiordelisi come sostituta. Adesso però arriva la smentita, come noi stessi avevamo già anticipato. Ma non solo la Fiordelisi non è prevista nel programma, anche la Codegoni è “saltata”.

SDL, cioè l’agenzia diretta da Sonia Bruganelli che si occupa dei casting dei programmi di Paolo Bonolis, ha infatti rivelato che né Sophie Codegoni né Antonella Fiordelisi ricopriranno il ruolo della Bonas nella prossima stagione di Avanti un altro. Sono così aperti i casting. Sul post pubblicato sul profilo Instagram dell’agezia si legge infatti:

“La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra…o più di una… A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di canale cinque potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro… Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!”

Quindi la Bonas potrebbe essere più di una e magari qualcuna che abbiamo già visto in questo ruolo. Ma non solo, pare non siano previste ex di reality recenti.