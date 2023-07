NEWS

Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

Temptation Island Uomini e donne

Il tentatore di Temptation Island Davide Schiavon è stato coinvolto in un incidente d’auto. Come sta oggi il ragazzo

Incidente d’auto per Daniele Schiavon

I fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente Daniele Schiavon, la scelta di Giulia Quattrociocche. Quest’anno l’ex corteggiatore l’abbiamo rivisto tra i single di Temptation Island. Ebbene come si legge su Fanpage.it, che ne ha raccolto le prime informazioni, il ragazzo è rimasto coinvolto in un incidente d’auto.

Il fatto si è verificato tre giorni fa, dunque sabato 15 luglio, intorno alle 18:00 a Roma e più precisamente sulla via Aurelia. Dopo aver trascorso una mattinata in barca, insieme ai suoi amici si sarebbe diretto verso la Capitale. La macchina apparteneva sì a Daniele, ma non era lui a guidare. Il ragazzo si trovava seduto nei sedili posteriori, con la cintura allacciata. Al momento dell’accaduto dormiva.

Secondo una prima ricostruzione l’auto di Daniele Schiavon si sarebbe ribaltata diverse volte, si pensa a seguito di un tamponamento. Per fortuna tutti i coinvolti nell’impatto non sono in pericolo di vita. I due ragazzi seduti nei sedili anteriori dell’auto hanno lasciato l’abitacolo per primi, poi è stato il turno di Daniele.

Alcuni passanti hanno assistito all’incidente e sono immediatamente intervenuti per soccorrerli. Tra loro per fortuna erano presenti anche un infermiere che ha medicato Daniele Schiavon e gli altri coinvolti prima del trasferimento in ospedale.

Come sta Daniele

Per fortuna, come si legge su Fanpage.it, nessuna delle persone coinvolte nell’incidente è in pericolo di vita. Alcuni di loro avrebbero comunque riportato delle importanti ferite. Per uno di loro pare siano stati necessari una ventina di punti di sutura in testa.

Ma come sta Daniele Schiavon di Temptation Island? Secondo quanto si legge sul sito il ragazzo sarebbe ancora scosso dall’accaduto. Pare abbia accusato dolori alla testa e al collo, oltre al colpo di frusta.

Daniele Schiavon per sicurezza dovrà fare anche dei controlli al ginocchio, in caso di presunte lesioni visto l’impatto subito dall’auto.

Questo dunque le informazioni raccolte fino a questo momento sull’ex volto di Uomini e Donne. Attendiamo sia lui a intervenire pubblicamente e spiegare come sono andate le cose.