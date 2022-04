1 Fiori d’arancio per Avril Lavigne

Grande gioia per Avril Lavigne, che poche ore fa ha annunciato che sta per sposarsi! La cantante, che poche settimane fa ha rilasciato il suo ultimo album di inediti Love Sux, sui social ha svelato di aver ricevuto una bellissima proposta di matrimonio dal suo fidanzato Mod Sun, col quale ha una relazione da circa due anni. I due artisti si sono conosciuti proprio in studio, mentre la Lavigne lavorava al suo disco, e da quel momento non si sono più separati. Si tratta del terzo matrimonio per Avril, che come qualcuno saprà in passato è stata sposata con Deryck Whibley dei Sum 41, e con Chad Kroeger dei Nickelback. La bellissima proposta di nozze è arrivata a Parigi lo scorso 27 marzo, e la cantante nel corso di un’intervista per People ha raccontato:

“Eravamo a Parigi su una barca sulla Senna. Avevamo un violinista, champagne e rose. Sembrava che il tempo si fosse fermato, e in quel momento c’eravamo solo noi due”.

Ma non solo. Avril Lavigne ha anche mostrato l’anello di fidanzamento ricevuto da Mod Sun, che ha un bellissimo diamante a forma di cuore, degno della Principessa del punk rock. Queste le dichiarazioni dell’artista canadese, che parla anche del primo incontro con il suo compagno:

“Ha le parole ‘Hi Icon’ incise, che sono state le prime parole che mi ha detto. E ha Mod + Avril all’interno. Sapeva fin dall’inizio che volevo un diamante a forma di cuore perché il giorno in cui ci siamo incontrati avevamo degli anelli pavimentati a forma di cuore abbinati. Da allora li abbiamo indossati tutti i giorni, quindi è giusto avere un diamante a forma di cuore come anello di fidanzamento. Lo amo così tanto”.

Come se non bastasse Avril Lavigne ha parlato anche del suo legame con Mod Sun. Andiamo a leggere le sue parole.