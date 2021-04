1 Awed e la chattata con una naufraga

Nonostante gli scontri e i dissapori tra i concorrenti, di tanto in tanto a L’Isola dei Famosi spunta anche qualche interessante scoop. Ad essere al centro dell’attenzione è l’ultima arrivata Manuela Ferrera e l’ormai veterano Awed. Pare che i due in passato abbiano avuto modo di fare conversazione sui social.

A rivelare il gossip è stata proprio Manuela in una clip, dove ogni nuovo naufrago ha dovuto esprimere un giudizio su alcuni concorrenti. E qui è spuntata proprio la notizia sul concorrente: “Awed mi piace perché è una persona spontanea. Tra l’altro lui è napoletano e io per metà lo sono. Poi lui mi scrisse anche su Instagram e dunque approfondiremo la nostra conoscenza”, ha dichiarato nel video che potete trovare cliccando qui, Manuela Ferrera.

Poco dopo Ilary Blasi ha interpellato proprio Awed, il quale non ha assolutamente negato di aver chattato con Manuela Ferrera: “E un messaggino su Instagram non si nega a nessuno. È stato un messaggio innocente e abbiamo avuto una bella conversazione dove mi ha riempito di complimenti, pure troppi. Perché io non mi merito complimenti per il tipo di persona che sono. Di sicuro ho una bella considerazione di Manuela”. (VIDEO QUI DAL 02:08:48)

Con un po’ di imbarazzo Awed ha ammesso che non gli dispiacerebbe conoscere meglio Manuela Ferrera e durante le nomination è tornato sulla questione insieme a Ilary Blasi. Continua…