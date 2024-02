Ayle fa commuovere Fabrizio Moro, che lo abbraccia e gli dà il massimo dei voti

Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Febbraio 2024

Questo pomeriggio ad Amici 23 Ayle ha fatto molto emozionare Fabrizio Moro, giudice della gara di canto, che gli ha dato un dieci e un abbraccio.

Ayle prende 10 ed emoziona Fabrizio Moro

Ayle è tornato ormai da un paio di settimane nella scuola di Amici 23 dopo aver deciso di andarsene perché credeva di non potercela fare a reggere la pressione. Tuttavia ha fatto richiesta di poter rientrare e Anna Pettinelli, la sua insegnante, glielo ha concesso ma ponendo delle condizioni chiare:

“Sono molto seria, questa è l’ultima chance. Devi lavorare il doppio di quello che hai lavorato fino ad adesso. Chiederò i report sulla tua giornata. Alla prima cosa sei fuori. Sei la mia scommessa e io non amo perdere”.

Il cambiamento, però, forse Anna Pettinelli lo sta vedendo e non è la sola. Nella puntata di questo pomeriggio di Amici 23 Ayle si è esibito sulle note di “Dillo alla luna” e ha emozionato molto la sua professoressa ma anche il giudice della gara Fabrizio Moro. Proprio per tale ragione gli si è avvicinato per abbracciarlo e poi dare il suo giudizio:

“Io gli ho dato dieci. Non tanto per il brano o come lo ha interpretato. Mi è arrivato qualcosa che poche volte mi arriva, non lo dico per circostanza. La fatica che fa per distruggere l’insicurezza e questa cosa mi devasta. Questa è una cosa bella, lasciatela dentro, bravo”.

Anche Anna Pettinelli ha fatto i suoi complimenti ad Ayle perché conosce le sue difficoltà emotive: “Mi fa piacere lo abbia capito perché oggi ha cantato con il cuore“. Insomma, un vero e proprio successo che ha emozionato anche il pubblico a casa. Voi cosa ne avete pensate? Se vi siete persi la puntata potrete recuperarla su WittyTV.