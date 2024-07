Nella rubrica di Lorella Cuccarini, Ayle ha parlato del suo percorso ad Amici e di come sta andando la sua carriera. Non sono mancate le parole su Maria De Filippi e ha anche riferito di aver trovato le persone un po’ cambiate una volta uscito dal programma. Ecco tutto quello che ha detto.

Persone cambiate verso Ayle dopo la sua uscita da Amici

Tra i cantanti che hanno partecipato all’edizione 23 di Amici c’è Ayle, allievo di Anna Pettinelli che è stato anche il primo eliminato nella fase del Serale. Nonostante questo, il solo arrivare al Serale per lui è stata una vittoria, come ha sempre detto. Perché per la prima volta ha portato alla conclusione qualcosa che aveva iniziato. Infatti lui era abituato a interrompere sempre tutto quello che faceva.

Il cantante è stato ospite di Lorella Cuccarini nel suo programma Youtube Dimmi di te. Qui ha avuto la possibilità di raccontarsi, facendo scoprire un’enorme profondità che in realtà avevamo già visto nel suo percorso nella scuola. Tra le tante domande che la prof gli ha posto c’è stata anche quella sul fatto se avesse trovato dei cambiamenti una volta uscito dal programma, in particolare nelle persone. Ayle ha risposto:

“Ho trovato delle sorprese, ovviamente alcune positive alcune negative. Quando esci in un primo momento c’è sempre qualcuno che cambia con te. Ma ho preferito quelli che sono rimasti uguali, cioè quelli che mi hanno trattato allo stesso modo, che dopo 6 mesi che non li vedevo siamo andati a fare la stessa cosa che facevamo 6 mesi prima senza nessun cambiamento. Per me questo è meglio di vedere persone cambiate. Ci sono delle persone che sono chiaramente un po’ cambiate nei miei confronti. Ma questo penso che sia successo un po’ a tutti. Un po’ ti destabilizza perché le stesse persone che prima vedevi in un modo adesso chiaramente le vedi in un altro”.

Non è il caso dei ragazzi che hanno fatto il percorso con lui ad Amici. Ayle ha infatti spiegato che da gennaio in poi ha trovato un grande aiuto e supporto in casetta da parte di tutti i compagni. In particolare ha legato con Holden poiché lo vedeva molto vicino a lui nel suo modo di fare musica e ha trovato in lui un amico che non si aspettava. E poi ha ovviamente legato tantissimo con Lucia alla quale vuole molto bene.