Al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c’era anche Tony Effe tra gli invitati che ha regalato anche uno show musicale agli ospiti. Durante la sua performance ha sorpreso cantando 50 special, canzone del 1999 che ha reso famosi i Lunapop, band che ha visto nascere Cesare Cremonini. Ecco il video di quel momento.

La performance di Tony Effe che canta 50 special al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ieri pomeriggio, come annunciato mesi fa, c’è stato il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia ha deciso di celebrare le nozze in Toscana, precisamente ad Artimino, frazione di Corignano in provicia di Prato. E la location scelta è stata la splendida Villa Medicea La Ferdinanda.

LEGGI ANCHE: Emma, Rosanna Cancellieri le fa una critica: “Dovrebbe cambiare modo di vestire e valorizzarsi di più”

Tanti sono stati gli ospiti presenti, in particolare vip e tra loro c’era anche Tony Effe. Il cantante non è stato solo uno degli invitati, ma si è anche esibito per regalare uno show agli sposi e a tutti i presenti. E non ha cantato solo i suoi brani, ma anche quelli di altri artisti.

A tal proposito, ha sorpreso molto il fatto che ha intonato 50 special, brano del 1999 dei Lunapop che ha reso famosissima la band capeggiata da Cesare Cremonini. Qualcuno ha fatto un video di quel momento durante le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e lo ha messo sui social. Così ha fatto il giro del web trovando grande riscontro:

Tante cose mi sarei aspettata dalla vita, ma quella di vedere Tony Effe cantare 50 Special al matrimonio di Cecilia Rodriguez no 💀 pic.twitter.com/LaYwy7MRcc — Giorgia 🐍 (@mvvnlight__) July 1, 2024

LEGGI ANCHE: Russell Crowe canta Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri in concerto

Alle nozze a dare spettacolo è stata anche Belen Rodriguez, sorella della sposa nonché sua damigella d’onore. La showgirl, dopo essersi vistosamente commossa durante la cerimonia, si è scatena e divertita. E proprio con Tony Effe ha realizzato un duetto. I due hanno infatti cantanto insieme Sesso e Samba, brano che l’artista ha realizzato con Gaia e che è già un tormentone dell’estate di quest’anno.