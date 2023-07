NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Il racconto di Baby K

In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stata Baby K. Nelle ultime settimane, come qualcuno di certo saprà, l’amata cantante sta girando l’Italia intera con una serie di show, e solo di recente è arrivata a Teramo per un atteso concerto. Tuttavia dopo la fine dello spettacolo è accaduto qualcosa di inaspettato. La sicurezza infatti ha permesso a numerosi fan di raggiungere l’artista, per poter avere un selfie ricordo. Lo spazio in cui si erano radunate le persone però non era consono, e così la cantante sui social ha raccontato:

“La polizia, che è lì proprio per gestire e mantenere l’ordine, ha deciso di fare il contrario del suo mestiere e ha aperto le transenne in questo poco spazio che c’era, in un terreno totalmente non livellato. Io continuavo a cadere e a storcermi la caviglia. Era un terreno impossibile anche da calpestare. Si è creata una tale calca, avevo bambini che mi arrivavano al ginocchio. Continuavo a dire ‘qua qualcuno si fa male, non possiamo stare qua‘. Ma a nessuno fregava niente. La cosa più importante era farsi una foto. Era pericoloso per tutti”.

Ma non è finita qui. A quel punto Baby K ha rivelato di essere stata colpita da una fan, e di essere in seguito finita in ospedale. Ma non solo. La cantante, a causa della botta, è stata costretta a cancellare i suoi prossimi show. Queste le sue dichiarazioni:

In questa occasione sono stata caricata da una donna, ma così forte che ho subito un trauma al seno, per cui ieri non riuscivo nemmeno a parlare dal dolore. Sono andata in ospedale e mi hanno detto che devo cancellare i prossimi show. Sono nera. Questa volta mi sono fatta male io, e sono non dispiaciuta, di più. Ieri ho pianto tutto il giorno dal dolore.

Baby K ha concluso infine il suo racconto con uno sfogo, affermando:

“Non è possibile che questa cosa interessi solo a me. Se fosse stata una bambina o un’anziana o una signora a farsi male, che cosa avreste detto di me? Io immagino solo il delirio e le cattiverie che potrebbero uscire fuori davanti a una notizia del genere”.