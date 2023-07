NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato, Matteo, e in queste ore ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia

Valentina Ferragni si è fidanzata

Sono ormai passati diversi mesi da quando Valentina Ferragni ha annunciato la fine della sua lunga relazione con Luca Vezil, dopo quasi 10 anni di vita insieme. In queste settimane così l’influencer si è rifatto una vita, e solo di recente è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nel mentre Valentina è finita spesso al centro della cronaca rosa e del pettegolezzo, per via di alcuni flirt che le sono stati attribuiti, che tuttavia non sono mai stati confermati dalla diretta interessata. Tuttavia adesso le cose potrebbero essere cambiate. Nelle ultime ore infatti è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha riportato la giovane imprenditrice al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando i Ferragnez al gran completo hanno deciso di trascorrere un weekend insieme sul Lago di Como. A quel punto, come ha fatto notare Deianira Marzano, Marina Di Guardo, madre delle sorelle Ferragni, ha postato sui suoi social una foto dell’intera famiglia, facendo però uno spoiler involontario. Nello scatto infatti, al fianco di Valentina, appare un misterioso ragazzo, che ha immediatamente fatto discutere i social.

Poco fa come se non bastasse è arrivata l’ufficialità che stavamo aspettando. Pare infatti che Valentina Ferragni abbia un nuovo fidanzato ufficiale. WHOOPSEE ha paparazzato proprio l’influencer insieme a quello che sarebbe il suo compagno, Matteo Napoletano. I due sono stati beccati insieme in Rivera Ligure, e in breve le foto hanno fatto il giro del web.

Pare dunque che anche Valentina abbia voltato ufficialmente pagina. Attualmente però la più piccola delle Ferragni non ha ancora annunciato ai fan le novità sulla sua vita sentimentale. Tuttavia non è escluso che nelle prossime ore l’influencer decida di uscire allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Nel mentre a questa splendida coppia facciamo i nostri migliori auguri.