Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

Il rumor su Baby K a Battiti Live 2023

Nelle scorse ore è stata registrata a Gallipoli una nuova puntata di Battiti Live 2023. Si tratta, come sappiamo, della manifestazione canora estiva che va in onda su Italia 1 tra luglio e agosto. Qui si esibiscono tutti i cantanti più i voga del momento. Possiamo per esempio citare Matteo Romani e Luigi Strangis, ma anche Emma con Tony Effe e Annalisa con Fedez. Tra i tanti possiamo citare anche Baby K.

In queste settimane ha rilasciato il suo nuovissimo singolo estivo “M’ama non m’ama“. Purtroppo, però, pare che in queste ore sia finita al centro di una polemica. Stando a quanto riporta un‘indiscrezione, infatti, avrebbe prima ignorato una sua fan bambina che l’ha chiamata e poi non avrebbe fatto il selfie con lei:

“Durante la puntata di Battiti Live 2023 succede che una delle ex protagoniste dell’estate con i suoi tormentoni musicali, l’artista Baby K, prima di salire sul palco venga chiamata a gran voce da una bambina che si trovava a pochi metri da lei.

La cantante va dritta senza alcuna considerazione e sale sul palco. Lo staff di Baby però se ne accorge, torna indietro e promette alla bimba un selfie post esibizione. Risultato finale? La bimba è rimasta senza selfie, Baby K è fuggita via dopo aver cantato”.

Il suo staff, quindi, avrebbe cercato di sistemare la situazione ma non sarebbe servito a niente. La cantante dopo la sua esibizione se ne sarebbe andata dal palco di Battiti Live 2023 lasciando con l’amaro in bocca la bambina. Questo, per lo meno, quanto riporta anche il profilo Instagram Pipol TV.

Ovviamente rimangono solo dei rumor e dobbiamo prendere il tutto con le pinze. Seguiteci per non perdervi tante altre news.