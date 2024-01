Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Gennaio 2024

Grande Fratello

Greta Rossetti ha raccontato a Fiordaliso di essersi data un bacio sulle labbra con Vittorio Menozzi. La cantante lo ha poi riferito anche ad altri inquilini. Ecco che cos’è successo.

Il bacio tra Greta e Vittorio Menozzi

Greta Rossetti non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Vittorio Menozzi. Qualcuno forse si ricorderà che ancora prima di diventare una concorrente aveva fatto degli apprezzamenti non molto velati sui social. Dentro alla casa, poi, si era fatta avanti tra una battuta e l’altra chiedendo di essere baciata. Pare che finalmente il suo desiderio si sia realizzato.

In queste ultime ore Fiordaliso ha riferito ai suoi amici inquilini ciò che è venuta a sapere dalla Rossetti stessa. Greta le ha detto che è finalmente scattato il bacio con il modello: “Voi lo sapete che si sono baciati in sauna ieri sera? Quando erano da soli“.

Beatrice Luzzi, come possiamo vedere anche dal video qui sotto, fa molte domande alla cantante perché ha parlato con Vittorio nella notte ma non le ha detto nulla. A intervenire è stato anche Stefano Miele: “Lei pende dalle labbra di Vittorio, non è vero che lo ritiene suo fratello“. Poi ha anche domandato come si siano baciati: “Si saranno dati un bacio a stampo, con la punta?“.

la fiorda sta facendo uno scherzo su vittorio e greta che si sono baciati in sauna ma la reazione di beatrice???????? come dire escape vuol dire fuggire pic.twitter.com/HE9kO60SvP — letteralmente alla frutta (@teresanna__) January 19, 2024

Fiordaliso ha capito che il bacio fosse “vero” ma Beatrice pare intenzionata ad andare a fondo della questione: “Lo chiediamo a Vittorio, dov’è?“. Quindi tra non molto dovremmo venire a conoscenza di come sono andate davvero le cose. Questo a patto che il modello abbia voglia di raccontare come si sono svolti i fatti ieri sera.

Che stia per nascere una nuova coppia? Che cosa penserà Mirko Brunetti nel caso in cui si dovessero mettere insieme? Sono tutte domande alle quale non abbiamo una risposta al momento, ma vi aggiorneremo nel caso di ulteriori sviluppi.