Vediamo le anticipazioni della seconda puntata di Bake Off Italia 12. I 18 concorrenti rimasti si affronteranno in alcune sfide per aggiudicarsi i restanti 14 grembiuli rimasti e accedere finalmente alla gara.

Le anticipazioni della seconda puntata di Bake Off Italia 12

Nella prima puntata di Bake Off Italia 12 abbiamo visto 30 aspiranti concorrenti che hanno dovuto fare delle sfide per accedere alla gara vera e propria. Prima sono rimasti in 20. E di questi uno è stato eliminato e un altro ha ricevuto il primo grembiule dei 14 totali.

Le anticipazioni della seconda puntata di Bake Off Italia 12 vedono quindi il continuo delle selezioni. A tal proposito, i 18 aspiranti pasticceri rimasti verranno divisi in 3 batterie da 6 ciascuno. E le batterie si svolgeranno su un ingrediente fondamentale della pasticceria scelto ovviamente dai giudici. In ogni batteria al termine della prova 4 pasticceri otterranno il grembiule, un pasticcere sarà eliminato e un altro passerà all’ultima chance. Qui quindi i tre concorrenti in bilico si affronteranno in una ricetta di Iginio Massari per aggiudicarsi l’ultimo grembiule.

La prima batteria vedrà in gioco Helen, Alessandro, Claudio, Giulia A., Federica e Francesco B. Si confronteranno con lo zucchero e dovranno realizzare 30 meringhette tutte uguali. A prendere il grembiule saranno: Helen, Francesco, Federica e Claudio. Degli altri due sarà eliminato Alessandro, mentre Giulia A. andrà all’ultima chance. La seconda batteria vedrà affrontarsi Giulia P., Alfonso, Manuela, Sergio, Alessia e Alessandra. Si confronteranno con il burro e dovranno realizzare 30 biscotti di frolla tutti uguali. A prendere il grembiule saranno: Giulia P., Manuela, Alfonso e Sergio. Delle altre due sarà eliminata Alessia, mentre Alessandra andrà all’ultima chance.

Arriviamo alla terza batteria con i restanti concorrenti: Valeria, Domenica, Mauro, Jessica, Liza e Francesco G. Si confronteranno con le uova e dovranno realizzare 30 mini flan tutti uguali. A prendere il grembiule saranno: Francesco G., Liza, Domenica e Jessica. Dei due rimasti sarà eliminato Mauro, Valeria invece andrà all’ultima chance.

Concludiamo le anticipazipni della seconda puntata di Bake Off Italia 12 parlando della sfida cosiddetta “ultima chance” dove quindi troveremo Giulia A., Alessandra e Valeria. E a decidere la prova che affronteranno sarà Iginio Massari. Le tre concorrenti dovranno preparare una brioche intrecciata accompagnata da due creme. Da questa sfida si aggiudicherà l’ultimo grembiule diventando la 14^ concorrete di Bake Off Italia 12 Valeria. Quindi Giulia A. e Alessandra dovranno tornare a casa.

Quando va in onda la seconda puntata e dove vederla

La messa in onda in chiaro di Bake Off Italia 12 è partita venerdì 6 settembre. Quindi questa seconda puntata sarà trasmessa venerdì 13 settembre su Real Time alle 21. Il programma va in onda tutti i venerdì.

Per chi non potesse vederla c’è la possibilità dello streaming collegandosi al sito o all’app di Discovery Plus. Infatti dal giorno successivo della messa in onda sarà disponibile la puntata in maniera gratuita. Mentre per chi volesse vedere in anteprima la successiva ogni venerdì sul sito sarà caricata una nuova puntata che però potrà essere vista solo con un abbonamento a Discovery.