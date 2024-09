In diretta a Verissimo arriva l’annuncio ufficiale di due concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. Si tratta di un attore molto amato dal pubblico e di un personaggio che invece ha fatto molto dicutere negli ultimi mesi. Ecco tutti i dettagli.

A Verissimo annunciati due concorrenti ufficiali del Grande Fratello

Da molte settimane ci sono teorie e ipotesi su chi saranno i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello che partirà lunedì 16 settembre. E oggi, a Verissimo, sono stati annunciati atri due concorrenti ufficiali. Ricordiamo che alcuni giorni fa erano stati fatti tre nomi (anzi più di tre). Stiamo parlando di Jessica Morlacchi, Luca Calvani e Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere (che gareggeranno come unico concorrente).

Adesso sono spuntati due nuovi nomi. Ospite a Verissimo Cesara Buonamici, non si poteva non parlare del reality condotto da Alfonso Signorini. E così Silvia Toffanin ha mandato un servizio in cui sono stati dati i nomi di due concorrenti ufficiali decisamente diversi tra loro. Sono due uomini: uno è un attore molto amato e l’altro è un personaggio diventato famoso da poco e molto discusso.

Il primo nome è quello di Clayton Norcross, noto per aver interpretato per molti anni il personaggio di Thorne Forrester nella celebre soap opera statunitense Beautiful. Si tratta quindi di un vip apprezzatissimo dal pubblico televisivo, specialmente quello più maturo.

Il secondo nome, invece, è un uomo molto più giovane e noto al pubblico da pochi mesi. Stiamo parlando di Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island. Su di lui c’erano voci da tempo e si aspettava davvero solo la notizia ufficiale. Sicuramente di tratta di un personaggio divisivo, poiché il pubblico del reality estivo condotto da Filippo Bisciglia ha sempre tifato per la sua ex fidanzata Alessia.

A Verissimo Cesara Buonamici ha confermato anche la presenza di una seconda opinionista che siederà al suo fianco e cioè l’amatissima Beatrice Luzzi.