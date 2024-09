Grazie alle anticipazioni, vediamo cosa accadrà nella terza puntata di Bake Off Italia 12. Scopriamo le prove che i pasticceri dovranno affrontare, chi sarà il concorrente che prenderà il primo grembiule blu dell’edizione e anche chi sarà il primo eliminato.

Le anticipazioni della terza puntata di Bake Off Italia 12

Nelle prime due puntate di Bake Off Italia 12 abbiamo visto le selezioni degli aspiranti pasticceri. Dopo una serie di prove siamo arrivati ai nomi dei 14 concorrenti che si sfideranno sotto il tendone quest’anno. Quindi con la terza puntata di Bake Off Italia 12, di cui abbiamo le anticipazioni, inizia l’avventura ufficiale dei 14 aspiranti pasticceri.

LEGGI ANCHE: La nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari “Romantico ma muori”

Partiamo dalla prima prova, quella creativa, dove i concorrenti dovranno preparare un panino con una tavoletta di cioccolato della giusta proporzione. Ogni concorrente dovrà fare un panino tipico della propria regione. La puntata andrà avanti con la seconda prova, quella tecnica, con una ricetta da seguire alla lettera del maestro Iginio Massari. A tal proposito i pasticceri dovranno realizzare la torta diplomatica senza planetaria, mixer e frusta elettrica. Chi sarà il migliore nella realizzazione? Ecco la classifica dei giudici:

Jessica Sergio Manuela Giulia Domenica Federica Francesco B. Valeria Claudio Liza Francesco G. Giorgia Helen Alfonso

Concludiamo le anticipazioni della terza puntata di Bake Off Italia 12 con l’ultima prova, quella a sorpresa, dove i concorrenti dovranno creare la loro torta “bandiera”. Cioè dovranno fare una torta a bandiera che li rappresenti. La base dovrà essere di pan di spagna e dovrà esserci almeno una farcitura. La decorazione sarà la loro carta d’identità.

Dopo l’assaggio i giudici decideranno di dare il grembiule blu a Giulia. Invece rischieranno l’eliminazione Helen, Valeria e Francesco G. Il peggiore sarà Valeria che sarà quindi la prima eliminata di Bake Off Italia 12.

Quando va in onda la terza puntata e dove vederla

Dopo aver raccontato le anticipazioni, scopriamo quando va in onda la terza puntata di Bake Off Italia 12 e dove vederla. La puntata è prevista per venerdì 20 settembre alle ore 21.10 su Real Time.

Può essere vista in streaming a partire dal giorno successivo su Discovery Plus in maniera gratuita. Inoltre sempre su Discovery, sottoscrivendo un abbondamento, può essere vista ogni venerdì la puntata successiva in anteprima.