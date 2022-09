Le anticipazioni di Bake Off Italia 2022

Siamo ormai entrati nel pieno di Bake Off Italia 2022, e il pubblico si sta appassionando al percorso dei concorrenti. Il web è già alla ricerca delle anticipazioni della quarta puntata, ma prima rivediamo quello che è accaduto fino a ora. SE NON AVETE ANCORA VISTO LA TERZA PUNTATA E NON VOLETE SPOILER INTERROMPETE SUBITO LA LETTURA. Il terzo episodio di questa decima edizione si è concluso con l’eliminazione di Stefania. Ma cosa è accaduto nel corso della serata? Andiamo a fare un piccolo recap. Stavolta i pasticcieri si sono cimentati in tre prove con un unico filo conduttore: la pasticceria americana! Nella prima prova, quella creativa, i concorrenti hanno dovuto realizzare una cheesecake di Brooklyn accompagnata da una gelèe di frutta e realizzata con biscotti fatti a mano.

Successivamente i protagonisti di questa edizione si sono cimentati con la Torta alle mele e cannella, accompagnata da ben tre creme diverse: quella inglese al whisky, quella mousseline con noci pecan e quella pasticcera con succo di mela al posto del latte. Per la prova a sorpresa gli aspiranti pasticcieri hanno dovuto realizzare una torre alta 50 centimetri composta interamente da brownie di tre gusti diversi. Nel corso di questa puntata così a conquistare il Grembiule Blu è stato Davide, mentre a rischio eliminazione sono stati Gaia, Maria e Stefania. Ad avere la peggio però è stata proprio quest’ultima, che ha così lasciato il tendone.

Ma cosa accadrà la prossima settimana? Attualmente le anticipazioni della quarta puntata di Bake Off Italia 2022 con il nome del nuovo eliminato non sono ancora disponibili. L’episodio infatti andrà in onda su Discovery+ solo tra qualche ora e non appena sarà disponibile potremo aggiornavi con tutte le news. Ciò che è certo è che anche stavolta i pasticcieri come al solito dovranno superare ben tre prove, e solo alla fine colui o colei che avrà commesso più errori lascerà il programma definitivamente.

