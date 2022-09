Chi è Stefano Berton di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Stefano Berton, concorrente di Bake Off Italia 2022, dalla biografia, all’età, alla vita privata, a dove poterlo seguire su Instagram e social.

Chi è Stefano Berton

Nome e Cognome: Stefano Berton

Data di nascita: 25 febbraio 1978

Luogo di Nascita: Castion (Belluno)

Età: 44 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: manager

Fidanzato: Stefano ha una compagna

Figli: Stefano ha due figli gemelli, Pietro e Sofia

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @stefanoberton_bakeoff10

Stefano Berton età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Stefano Berton, concorrente di Bake Off Italia. Il pasticciere è nato a Castion, comune di Belluno, dove attualmente vive, ed è nato il 25 febbraio 1978.

La sua età è dunque di 44 anni. Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Si definisce un manager di successo e ha lavorato per molti anni nell’ambito del marketing per diverse aziende. Per ben 20 anni ha giocato a pallavolo, e adesso ama passeggiare in montagna. La sua passione più grande però è la pasticceria.

Vediamo ora cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Stefano Berton sappiamo che il il concorrente di Bake Off Italia 2022 ha una compagna, con la quale vive.

Il pasticciere ha anche due figli gemelli, Pietro e Sofia.

Proprio la sua bambina è la sua più grande fan.

Scopriamo ora dove poter seguire Stefano di Bake Off 10 sui social e su Instagram.

Dove seguire Stefano di Bake Off Italia: Instagram e social

Il pubblico si sta già chiedendo dove poter seguire Stefano Berton sui social e in particolare su Instagram.

Il concorrente di Bake Off Italia 2022 ha naturalmente una pagina attiva.

Proprio su Instagram il pasticciere condivide i momenti più belli della sua vita privata e non mancano anche i suoi dolci.

Ma scopriamo di più sulla partecipazione di Stefano a Bake Off Italia 2022.

Stefano Berton a Bake Off Italia 2022

Il 26 agosto su Discovery+ ha debuttato Bake Off Italia 2022. La nuova edizione dell’amato programma arriva anche in chiaro su Real Time, a partire da venerdì 2 settembre. Alla conduzione come sempre troveremo Benedetta Parodi, che sarà affiancata dai tre giudici Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia, che prende il posto di Clelia D’Onofrio. Quest’anno sono 16 i concorrenti che si sfideranno a colpi di dolci e tra essi c’è anche Stefano Berton. Nel suo video di presentazione il pasticciere svela come è nata la sua passione per i dolci, e in merito afferma:

“Non so ancora cosa farò da grande, mi sento ancora un ragazzino. La pasticceria potrebbe essere il mio futuro. Mi sono avvicinato al mondo dei dolci grazie a mia nonna e adesso mi diverto io a creare i dolci per la mia compagna e per i miei gemelli. Tutta la mia famiglia crede in me, ma la mia fan numero 1 è mia figlia Sofia, è lei che mi ha spinto a partecipare a Bake Off, dicendomi che sono bello e bravo. Ho uno stile classico e fantasioso. Amo i dolci della tradizione, ma nel futuro vedo la pasticceria moderna”.

Ma perché Stefano ha deciso di partecipare a Bake Off 10? Ecco cosa afferma lui:

“Vorrei unire le mie competenze di marketing e la passione per i dolci per aprire la mia bottega. La pasticceria per me è casa, perché non rappresenta solo un momento di condivisione con la mia splendida famiglia, ma è ciò che mi permetterà di rivoluzionare il mio futuro. Bake Off sarà il mio riscatto”.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Bake Off Italia 2022 oltre a Stefano Berton? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti di Bake Off Italia 2022

Oltre a Stefano Berton ci sono altri 15 concorrenti che partecipano a Bake Off Italia. Ecco chi sono:

Vediamo ora il percorso di Stefano a Bake Off Italia 2022.

Il percorso di Stefano a Bake Off 10

Il percorso di Stefano Berton a Bake Off Italia 2022 inizia venerdì 2 settembre. Ma come se la caverà il pasticciere sotto al tendone più ambito d’Italia? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.