Chi è Stefania Boi di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram

Lei è Stefania Boi e dal 2 settembre 2022 la vediamo tra gli aspiranti pasticceri dell’edizione numero 10 di Bake Off Italia. Ecco di seguito alcune curiosità e informazioni sul suo conto: passiamo dall’età e vita privata, ai profili Instagram e social, per ripercorrere il percorso nel programma.

Chi è Stefania Boi

Nome e Cognome: Stefania Boi

Data di nascita: 1961

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: 61 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: informazione non disponibile

Marito: Stefania è sposata

Figli: Stefania ha quattro figli

Tatuaggi: Stefania non ha tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @fattoepostato

Stefania Boi età, altezza e biografia

Iniziamo con la biografia dell’aspirante pasticcera. Purtroppo non abbiamo grosse informazioni. Quando è nata e quanti anni ha Stefania Boi di Bake Off Italia 2022? Non sappiamo la data e il luogo di nascita completi, ma ha detto di avere 61 anni, dunque è nata nel 1961.

Date le scarse informazioni non siamo in grado di dirvi il segno zodiacale.

Non conosciamo nemmeno altezza e peso della concorrente di Bake Off.

La vita privata

Della vita privata di Stefania Boi di Bake Off Italia sappiamo che è sposata e ha quattro figli a cui è molto legata. Oltre a essere una mamma, Stefania ha raccontato di essere una “nonna felice”.

Di sé, ha rivelato come in passato ci siano stati, purtroppo, momenti di grande preoccupazione: “Una serie di malattie che ho affrontato e sono riuscita a superare con grande positività, perché questo è quello che conta”.

E a proposito della famiglia ha aggiunto: “Quando ci riuniamo tutti insieme non ci si preoccupa se si deve allungare la tavolata”.

Dove seguire Stefania di Bake Off Italia: Instagram e social

I fan di Bake Off Italia 2022 possono seguire Stefania Boi mediante il suo account di Instagram. Qui troviamo poche foto di sé, ma tanti scatti dei suoi piatti e dei bellissimi e buonissimi dolci che prepara. E da quel che vediamo proprio i suoi follower sembrano apprezzare le sue creazioni.

Vedendo queste immagini traspare proprio la passione che Stefania ha per la pasticceria e per la cucina in generale.

Stefania Boi a Bake Off Italia 2022

Per Stefania Boi di Bake Off Italia 10 la pasticceria è stata un modo per riscattarsi. “È rendermi di nuovo a disposizione degli altri e dedicarmi a loro (…). Quando penso ai dolci mi ricordo di mia nonna, quando si metteva a stendere la pasta sul tavolo. Io la guardavo incantata. Tanto che uso sempre il suo matterello e ogni volta penso ‘Nonna ora anch’io lo so usare’ ”, ha spiegato con un pizzico di commozione.

Durante la sua presentazione, Stefania di Bake Off ha aggiunto ancora: “Amo in particolare modo la pasticceria della mia terra, la Sardegna. Ma amo anche i dolci di tutto il resto d’Italia. Mi sono cimentata in quasi tutti quelli appartenenti ad altre regioni, dal nord al sud. Quindi datemi una ricetta e io mi impegno al 100% per portarla a termine. La pasticceria per me è casa”.

Infine Stefania Boi ha detto ancora: “Vorrei che Bake Off fosse quel posto dove mi venga detto ‘sei brava’ e che ce la posso fare”, ha concluso.

I concorrenti di Bake Off Italia

Qui di seguito l’elenco completo con tutti i concorrenti che faranno parte della nuova edizione di Bake Off Italia 2022. Un cast interessante, pronto a stupire tutti.

Ecco i loro nomi dei partecipanti:

Tra di loro ci sarà un solo vincitore, che scopriremo durante la finale che andrà in onda a dicembre. Nell’attesa di scoprire se Stefania Boi riuscirà a superare la concorrenza, scopriamo insieme chi sono i giudici di Bake Off Italia 10.

I giudici di Bake Off Italia 2022

La nuova edizione di Bake Off Italia vede alla conduzione ancora una volta Benedetta Parodi. Ad affiancarla tre giudici speciali che conosciamo bene: confermati Damiano Carrara ed Ernst Knam. Ad aggiungersi a loro sarà, invece, la new entry Tommaso Foglia.

Qualcuno si starà chiedendo se vedremo o meno Clelia D’Onofrio. La risposta è sì, ma in un’altra veste rispetto al solito. Avrà il ruolo di voce narrante e ci racconterà la storia dei dolci protagonisti della puntata.

Il percorso di Stefania Boi a Bake Off Italia 10

Il 2 settembre su Real Time (ma già disponibile su Discovery Plus), potrete seguire la nuova edizione di Bake Off Italia 2022 e, di conseguenza, il percorso di Stefania Boi.

Come se la caverà?

1° puntata: Stefania si presenta per la prima volta al pubblico di Bake Off Italia 10. Per lei inizia una nuova avventura. (IN AGGIORNAMENTO)

