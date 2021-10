1 I cachet di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le stelle, l’edizione 2021, avrà inizio a partire da sabato 16 ottobre. Manca davvero pochissimo ormai Infatti siamo già a conoscenza delle coppie che i concorrenti famosi formeranno con i ballerini professionisti:

Samuel Peron ballerà con Sabrina Salerno

ballerà con Maria Ermachkova ballerà con Memo Remigi

ballerà con Vito Coppola ballerà con Arisa

ballerà con Sara Di Vaira ballerà con Valerio Rossi Albertini

ballerà con Anastasia Kuzmina ballerà con Federico Fashion Style

ballerà con Lucrezia Lando ballerà con Andrea Iannone

ballerà con Maykel Fonts ballerà con Mietta

ballerà con Tove Villfor ballerà con Alvise Rigo

ballerà con Giada Lini ballerà con Fabio Galante

ballerà con Simone Di Pasquale ballerà con Bianca Gascoigne

ballerà con Oxana Lebedew ballerà con Al Bano

ballerà con Giordano Filippo ballerà con Valeria Fabrizi

ballerà con Alessandra Tripoli ballerà con Morgan

Notizia delle ultime ore, poi, l’indiscreione che rivelerebbe quali dei nuovi protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle 2021 sono i più pagati. Purtroppo non vengono riportate le cifre dei cachet, ma vengono fatti i nomi dei diretti interessati. I rumor li ha divulgati il sito Diva e Donna, come riporta anche Blogtivvu:

Si dice che quest’anno Ballando con le Stelle abbia avuto un taglio del budget del 15%. Ma alcuni cavalli di razza non sono costati poco. Albano prima di tutto, che da anni ha i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è acclamato, richiestissimo e ben pagato. Per rinunciarvi per i tre mesi di Ballando, Carrisi avrà fatto bene i suoi conti.

L’altro vip, il cui cachet per Ballando con le stelle 2021 sarebbe molto alto, invece, è Morgan: “E poi c’è l’imprevedibile Morgan, che con i suoi problemi economici avrà cercato di spuntare un compenso molto alto“. Si tratta, ovviamente, solo di indiscrezioni non confermate. Nulla di tutto ciò potrebbe rivelarsi vero e, ad ogni modo, non lo sapremo mai con certezza. Fatto sta che la stessa Milly Carlucci ha parlato dei concorrenti poco tempo fa…