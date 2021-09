1 Il cast di Ballando con le stelle 2021

Si è tanto parlato del cast di Ballando con le stelle 2021 e finalmente sembra che abbiamo i nomi dei concorrenti ufficiali.

Andiamo, quindi, a vedere quelli che ha riportato il settimanale DiPiù e condivisi anche dal sito Biccy.

Tra questi i già menzionati Albano, Arisa e Morgan. Andiamo a scoprire, perciò, quelli che dovrebbero essere tutti gli altri.

Iniziamo subito…

Albano

Ballando con le stelle 2021 cast: Albano

Partiamo dal cantante pugliese, ovvero Albano.

Lui farà parte del cast della nuova edizione del programma.

Terminata la sua avventura da giudice a The Voice of Italy approda come concorrente da Milly Carlucci.

Proseguiamo con la lista…