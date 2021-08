Sabina Guzzanti non sarà a Ballando con le stelle

Si continua a parlare di chi saranno i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Per il momento, infatti, l’unico che pare confermato è soltanto Morgan. Grande riservatezza, al momento, per tutti gli altri. Da giorni circolano diversi nomi: Federico Fashion Style, Fabio Galante, Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, DJ Albertino e Albano. Dagospia, inoltre, aveva anticipato anche Sabina Guzzanti come ballerina per una notte. Oggi, però, è arrivata la smentita da parte della diretta interessata.

Su Instagram, infatti, ha pubblicato un post in cui si legge: “Ho visto che mi davano come concorrente di Ballando con le stelle. Non posso concorrere, chi l’ha pensato è troppo generoso“. Ha così commentato, quindi, forse affermando implicitamente che non sa danzare, quindi la sua partecipazione sarebbe impossibile. Una delle tante indiscrezioni, quindi, è stata messa a tacere. Non ci resta che attendere che anche gli altri dicano qualcosa in proposito. Pare, inoltre, che Milly Carlucci abbia puntato gli occhi su Antonella Clerici e non solo. Anche una conduttrice Mediaset sarebbe nel suo mirino.

Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, la quale ha lasciato l’emittente pochi mesi fa per dedicarsi a nuovi progetti. Ancora, però, non si sa nulla del suo futuro lavorativo. Forse deciderà di cogliere questa opportunità o forse no. Chi può dirlo. Dovremo attendere ancora un po’ per scoprirlo. Nel frattempo, poi, anche la fidanzata di Marcell Jacobs ha espresso la volontà di vedere il suo ragazzo a nella nuova edizione dello show:

Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque.

ricordiamo che Ballando con le stelle 2021 comincerà nel mese di ottobre. Abbiamo ancora parecchio tempo, quindi, prima di conoscere chi davvero entrerà a fare parte del cast. Continuate a seguirci per tanti altri aggiornamenti e news.

