1 I potenziali concorrenti di Ballando con le stelle 2021

In questi giorni, oltre che del Grande Fratello Vip 6, si sta anche tanto parlando della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il cast è in fase di definizione, ma si sta parlando da tempo di alcuni nomi. Tra quelli più noti ci sono sicuramente Federico Fashion Style, Fabio Galante e Valeria Fabrizi. Secondo quanto riporta anche Bubino Blog, inoltre, Dagospia avrebbe fatto anche il nome di Sabina Guzzanti come ballerina per una notte. Per il momento, infatti, l’unico certo è Morgan, il quale ha dato conferma ormai diverso tempo fa.

Nelle ultime ore, poi, sarebbero stati fatti i nomi anche di Sabrina Salerni, DJ Albertino e Al Bano. Milly Carlucci, inoltre, vorrebbe anche Antonella Clerici almeno per una serata. La conduttrice cosa deciderà di fare? Accetterà la proposta? Per il momento non lo possiamo sapere. Dovremo attendere una sua notizia. Altra celebrità che in molti vorrebbero vedere scendere in pista a Ballando con le stelle, poi, anche il campione olimpico Marcell Jacobs. la sua fidanzata, durante un’intervista con il Corriere della Sera ha rivelato:

Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque.

Per il resto, la giuria di Ballando con le stelle è stata confermata al completo. Ritroveremo, quindi, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Tornerà, probabilmente anche l’anti-giuria. Secondo quanto riportano le indiscrezioni ci sarà a presiederla Alessandra Mussolini. Proprio lei è stata un’amata concorrente della precedente edizione. Staremo a vedere se anche questo rumor verrà confermato. Continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento in merito.

Mancano ancora diverse settimane all’inizio di Ballando con le stelle 2021. La data di partenza la Rai l’ha fissata per il mese di ottobre, salvo cambi dell’ultimo minuto. Leggeteci per tante altre news in merito e non solo.