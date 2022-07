1 La giuria di Ballando con le Stelle 2022

A ottobre parte ufficialmente Ballando con le Stelle 2022 e la nuova edizione del talent show di Milly Carlucci è già attesissima da tutto il pubblico. Quest’anno per la prima volta il programma di Rai 1 durerà qualche settimana in più, e come abbiamo scoperto pochi giorni fa, durante la conferenza stampa dei Palinsesti, la finale è attualmente prevista per il prossimo 23 dicembre! In queste settimane nel mentre si sta discutendo a lungo sul cast di ballerini che quest’anno si metteranno alla prova con questa nuova esperienza, e pare che al momento solo 4 siano le conferme ufficiali. A partecipare al talent saranno infatti Iva Zanicchi, Marta Flavi, Nancy Brilli e Gabriel Garko!

Non mancano naturalmente anche le indiscrezioni circa la giuria di Ballando con le Stelle 2022 e poco fa sono arrivate le prime informazioni. Stando a quanto svela Dagospia infatti sembrerebbe che tutti i giudici verranno riconfermati per la prossima edizione, e che dunque non dovrebbero esserci stravolgimenti nel cast. Questo quanto si legge sul noto portale:

“Squadra che vince non si cambia. La padrona di casa ha deciso di puntare sulla riconferma dell’intera giuria (Canino, Mariotto, Smith, Lucarelli e Zazzaroni), con il ritorno di Alberto Matano e Rossella Erra. Sarebbe invece in bilico la partecipazione a bordo campo della criminologa Roberta Bruzzone”.

Pare dunque che la giuria di Ballando con le Stelle 2022 rimarrà invariata. Dagospia nel mentre ha svelato anche il nome di un’altra presunta concorrente, che dovrebbe entrare a far parte a tutti gli effetti del cast di ballerini. Andiamo a scoprire di chi si tratta.