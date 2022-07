1 I primi concorrenti di Ballando con le Stelle 2022

L’8 ottobre su Rai 1, poco dopo il TG delle 20:00, torna il consueto appuntamento con Ballando con le Stelle 2022. Al timone ritroveremo ancora Milly Carlucci, la quale ha deciso di mettere su un cast che non farà sicuramente rimpiangere il precedente.

In queste ore tra l’altro, attraverso alcuni siti, sono emersi i primi 4 nomi (che possiamo considerare ufficiali) dello show. Scopriamoli insieme…

Iva Zanicchi nel cast

Ballando con le Stelle – nel cast Iva Zanicchi

Il settimanale Oggi, ma l’ha confermato anche lei al direttore Roberto Alessi, ha annunciato la presenza di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle 2022.

La cantante ha spiegato la voglia di rimettersi in gioco come ballerina stavolta, in un programma di sicuro non semplice ma lei sembra essere davvero carica e motivata.

L’aquila di Ligonchio, però, non sarà l’unica. A farle compagnia altri tre volti noti molto amati. Di chi si tratta?

Continua…