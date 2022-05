1 I rumor su Ballando con le stelle 2022

Non molte settimane fa è stata rivelata quella che dovrebbe essere la data di inizio ufficiale di Ballando con le stelle 2022. Stiamo parlando di sabato 8 ottobre. Gli appuntamenti previsti, inoltre, dovrebbero essere 10. Era spuntato anche il nome del possibile primo concorrente ufficiale, ovvero Paola Barale. Questo è stato poi confermato anche dalle indiscrezioni di Nuovo TV, come riporta anche il sito Bubino Blog. La rivista, però, ha menzionato anche altri volti noti della televisione italiana.

Tra questi, infatti, possiamo citare Beppe Convertini, Bianca Guaccero (la Medusa de Il Cantante Mascherato) e l’attrice Violante Placido. La lista non finirebbe qui. Tra la rosa dei candidati, inoltre, appaiono anche Emanuel Caserio (noto per la partecipazione nell’amata soap Il Paradiso delle Signore) e Michelangelo Tommaso (Un posto al sole). Per quanto riguarda, invece, le candidature volontarie si fa riferimento ad Emanuela Fogliero. Ma non solo. Anche Iva Zanicchi ha espresso il suo desiderio:

Ballando è una trasmissione che mi piace molto e mi diverte. Chissà, almeno una prova la voglio fare. Mi piacerebbe andare, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi.

Ad oggi non abbiamo altre informazioni in merito. Ma per quanto riguarda i ballerini professionisti di Ballando con le stelle 2022? Un’indiscrezione di qualche tempo fa dava come new entry Leonardo Lini, ex concorrente di Amici 21:

Stando alle indiscrezioni che trapelano in queste ultime ore sul web, il ballerino sarebbe corteggiato dalla produzione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che tornerà in onda il prossimo autunno in tv. La sorella di Leonardo, Giada Lini, è già una delle professioniste di Ballando con le stelle e, in queste ore, sono arrivati anche i complimenti da parte del giudice Carolyn Smith. “Congratulazioni. Indiscutibile la tua bravura ma anche l’educazione che hai. Che splendide esibizioni”, ha commentato la giurata dello show di Rai 1, che non ha nascosto di essere una fan di Leonardo.

Continua…