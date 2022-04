1 Nuovo progetto per Leonardo Lini?

Pochi giorni fa è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del Serale di Amici 21 durante la quale abbiamo assistito a ben due eliminazioni. A lasciare la scuola di Maria De Filippi infatti sono stati John Erik e Leonardo Lini, che hanno così salutato i loro compagni di avventura. Come abbiamo visto il ballerino di latino di Alessandra Celentano ha perso la sfida contro Nunzio, col quale fin dal primo momento è stato messo a paragone. Sul web intanto è scoppiata la polemica, e in molti si sono schierati contro la scelta dei giudici.

Tuttavia nonostante l’eliminazione da Amici 21, pare che per Leonardo Lini possano aprirsi altre porte. Stando alle indiscrezioni che stanno trapelando online nelle ultime ore, sembrerebbe che il ballerino possa entrare a far parte del cast di professionisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza in autunno su Rai 1. Come qualcuno saprà proprio la sorella di Leonardo, Giada, fa già parte del cast del talent show, e non è da escludere dunque che anche l’ex allievo di Amici possa arrivare a Ballando. Questo quello che riporta blastingnews.it:

“Stando alle indiscrezioni che trapelano in queste ultime ore sul web, il ballerino sarebbe corteggiato dalla produzione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che tornerà in onda il prossimo autunno in tv. La sorella di Leonardo, Giada Lini, è già una delle professioniste di Ballando con le stelle e, in queste ore, sono arrivati anche i complimenti da parte del giudice Carolyn Smith. “Congratulazioni. Indiscutibile la tua bravura ma anche l’educazione che hai. Che splendide esibizioni”, ha commentato la giurata dello show di Rai 1, che non ha nascosto di essere una fan di Leonardo”.

In attesa di ulteriori news in merito, rivediamo le prime dichiarazioni di Leonardo Lini dopo l’eliminazione da Amici 21.