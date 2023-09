Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Settembre 2023

Ballando con le stelle

Lino Banfi a Ballando con le stelle

Ormai manca pochissimo allo svelamento completo del cast di Ballando con le stelle 2023. In queste settimane sono stati annunciati tantissimi volti noti che daranno vita a un gruppo variegato e pieno di personaggi famosi. Stiamo parando di Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammucari e Carlotta Mantovan.

Nel prossimo futuro dovrebbero anche venire annunciati anche Wanda Nara e Bobby Solo, stando alle indiscrezioni dell’ultimo periodo. Per adesso, però, questa mattina è stato rivelato che Lino Banfi sarà uno dei concorrenti ufficiali. Questo il simpatico discorso:

“Sono anni che mi stanno dicendo, sapete benissimo, ‘Devi fare Ballando con le Stelle, Devi fare Ballando con le stelle‘… e io non è che… Non lo so, non so fare queste cose. (…) Però, a un certo punto, quando io ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, fra tre anni comincerò ad avere paura perché 90 fa la paura; tutte ’ste cose assurde.

📣Lino Banfi, il "nonno d’Italia" a cui tutti vogliamo bene, è messo alle strette: farà o non farà #BallandoConLeStelle? Con grande sincerità ci dice la sua, ascoltiamolo🤭@milly_carlucci pic.twitter.com/dlVm1YdiYR — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 25, 2023

La verità è che io comincio ad avere paura perché non è che i tempi supplementari durano meno, i rigori non sono. Poi alla fine ci ho pensato: ‘Ma perché, visto un po’ che qualcuno che fa la trasmissione non è proprio di primo pelo, diciamo… Vuoi vedere che forse è il momento opportuno anche per me?“

Alla fine la voce fuori campo di Milly Carlucci chiede se parteciperà a Ballando con le stelle 2023 e Lino Banfi lo conferma. Ne siete felici? Fatecelo sapere con un commento e seguiteci per non perdervi tante altre news.