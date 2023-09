Spettacolo

Vincenzo Chianese | 25 Settembre 2023

Chi è questa settimana il preferito del Grande Fratello?

Sono trascorse esattamente due settimane dalla partenza del Grande Fratello e ormai siamo entrati nel vivo del gioco. Questa sera intanto va in onda una nuova puntata, e come sempre ne vedremo di belle. Tra alcuni concorrenti infatti sembrerebbe esserci una frattura, e nel corso della diretta dunque potrebbero esserci degli interessanti faccia a faccia. Non mancherà inoltre la prima eliminazione di questa edizione, e naturalmente nuove temute nomination.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio, e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito della 2^ settimana del Grande Fratello. Ma cosa è accaduto? Andiamo a scoprire la classifica generale:

21 Valentina Modini, con lo 0% dei voti

20 Heidi Baci, con lo 0% dei voti

19 Claudio Roma, con lo 0% dei voti

18 Paolo Masella, con l’1% dei voti

17 Massimiliano Varrese, con l’1% dei voti

16 Marco Fortunati, con l’1% dei voti

15 Marina Fiordaliso, con l’1% dei voti

14 Letizia Petris, con il 2% dei voti

13 Ciro Petrone, con il 2% dei voti

12 Anita Olivieri, con il 2% dei voti

11 Lorenzo Remotti, con il 4% dei voti

10 Giselda Torresan, con il 4% dei voti

09 Angelica Baraldi, con il 4% dei voti

08 Vittorio Menozzi, con il 5% dei voti

07 Samira Lui, con il 5% dei voti

06 Grecia Colmenares, con l’8% dei voti

05 Alex Schwazer, con l’8% dei voti

04 Rosy Chin, con il 9% dei voti

03 Arnold Cardaropoli, con l’11% dei voti

02 Giuseppe Garibaldi, con il 13 dei voti

01 Beatrice Luzzi, con il 17% dei voti

A sorpresa è dunque Beatrice Luzzi la concorrente preferita del Grande Fratello. Di certo l’attrice in questi giorni ha diviso non solo la casa, ma anche il pubblico. Tuttavia sembrerebbe aver conquistato gran parte dei telespettatori e in molti si chiedono già cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.