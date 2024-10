A causa di un problema di salute è a rischio l’esibizione di Francesco Paolantoni a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, esibizione a rischio per Paolantoni

Non arrivano buone notizie in vista della puntata di questa sera di Ballando con le Stelle. Se Sonia Bruganelli si è fratturata una costola, anche Francesco Paolantoni ha dei problema di salute. L’attore comico è stato costretto a rivedere e sistemare la coreografia con la sua insegnante Anastasia Kuzmina.

Ma cosa è accaduto nello specifico e perché potrebbe essere compromessa la buona riuscita della coreografia a Ballando con le Stelle? Ad annunciarlo sono stati proprio Francesco Paolantoni e la sua maestra Anastasia Kuzmina con un video su Instagram.

“Franci non è in grado di allenarsi al momento – ha detto la coach – ci sta provando ma ogni volta sta sempre peggio e non sappiamo esattamente cosa portiamo in pista domani sera. Speriamo comunque una cosa dignitosa”.

Anche Francesco Paolantoni si è sentito di intervenire. Il concorrente di Ballando con le Stelle ha confidato di non sentirsi affatto bene, per poi rivelare anche cosa gli è successo e quali sono i motivi del suo malessere:

“Voglio precisare che non è un problema di ossa, non è un problema di allenamento… è un problema di stomaco. (…) La coreografia che aveva preparato era straordinaria”, ha detto con un filo di amarezza e dispiacere, Francesco Paolantoni.

Stasera Francesco Paolantoni si esibirà a Ballando?

Nonostante il guaio fisico Francesco Paolantoni e Alessandra Kuzmina proveranno comunque a scendere in pista questa sera e, come detto, tenteranno di gareggiare con una coreografia modificata all’ultimo. Così da permettere all’attore di potersi comunque esibire in qualche modo.

L’insegnante di Ballando con le Stelle ha spiegato infatti che faranno in modo di esibirsi comunque, ma hanno dovuto per forza di cose rivedere dei momenti dell’esibizione e modificarli. Il tutto per renderli un po’ più soft. Mancheranno prese e giravolte, per esempio, tra le tante cose, proprio per cercare di non compromettere la salute di Francesco Paolantoni.

Ci auguriamo ovviamente che il problema di salute in questione possa risolversi quanto prima e che Francesco Paolantoni possa tornare a realizzare le coreografie come sono state pensate dalla sua maestra a Ballando con le Stelle!