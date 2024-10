Siamo a metà del mese e non mancano le previsioni per i 12 segni dello zodiaco. Per la settimana dal 14 al 20 ottobre cosa dicono le stelle? Ecco la classifica completa dell’oroscopo di Joss segno per segno.

1 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

L’asse delle relazioni si muove e vi regala la possibilità di chiarirvi con amici del passato. Le stelle del fine settimana sono fortunate e si muovono verso la felicità. Molti lavoratori autonomi hanno la garanzia di un incremento di denaro, e di maggior spostamento. Occhio all’ emicrania che può sopraggiungere a causa dei troppi pensieri. Alcuni dipendenti riceveranno una proposta.

2 – La settimana dell’Ariete

Momento molto buono per i nativi del segno che vivranno il trigono di venere fautore di spostamenti, ottenimento di traguardi, certificazioni universitarie e possibilità di espansione dei propri limiti e orizzonti. Anche la presenza di Marte alla quadratura è un toccasana per la sperimentazione e la ricerca: bene le opere per la casa, e per il proprio radicamento.

3 – Oroscopo di Joss della settimana: il Leone

È una settimana importante che vi pone di fronte a scelte decisive. Qualcuno si dovrà confrontare con temi importanti: forse un famigliare richiederà il vostro aiuto. Le stelle sono ottime per chi fosse in cerca di sesso: incontri interessanti e passionali. Mercurio nel quarto campo ci parla di movimenti legati alla famiglia d’origine e possibili interventi per la casa. A breve un progetto lavorativo si manifesta.

4 – Gemelli

È un momento importante in cui rivedrete una relazione d’amicizia, d’amore o professionale. Si apre un ciclo energetico volto alla trasformazione di situazioni non funzionali alla vostra vita. La retrogradazione di Giove apre a faccende del vostro passato: forse del denaro dovuto giunge, o vi muovere per riaverlo. Anche un chiarimento con un amico o un ex amante è previsto.

5 – Oroscopo di Joss: Cancro

Continua l’avanzare di Marte nel segno che a breve vi saluterà per rientrarvici nel gennaio 2025. La settimana continua a regalare intraprendenza, forza d’animo, e volontà nel realizzare i propri traguardi. I giovani potranno divertirsi molto e incontrare qualcuno di interessante. Potreste rivedere una persona che stimate o passare del tempo con amicizie nuove. Forse un figlio preoccupa.

6 – I segni della settimana: la Vergine

Pianeti che stimolano la vostra azione, soprattutto sotto finalità economiche. Si genera un’interessante croce dei segni mobile che vi rende pronti alla svolta che partirà senza mezze misure dal vostro incessante operato. La coppia potrebbe vivere momenti di confronto, e i single potranno sfruttare la ancora presente posizione di Marte al sestile come stimolo al divertimento e

al coraggio.

7 – Oroscopo di Joss: Bilancia

È una buona settimana con la presenza di venere al terzo campo e la trigonocrazia conseguente di acqua nei campi dello spostamento e dei progetti personali e professionali. Vi sposterete di più molto probabilmente per un invito che per molti potrà generare del lavoro. È una settimana d’oro per gli studenti universitari e per chi fosse alla ricerca di una risposta tra se e se specie se col

partner da tempo non funziona.

8 – Le previsioni per lo Scorpione

La settimana appare buona con la presenza di Mercurio e Sole entrambi nel vostro segno, garanzia di energia, spostamenti, comunicazioni fortunate, chiacchiere serene con chi amate. Per molti comincia un nuovo incarico professionale, e la possibilità di guadagni. Anche il dipendente se alla ricerca di un nuovo impiego, vedrà in questi pianeti la possibile svolta felice. Bene gli amici del

passato o gli ex amanti con cui chiuderete dei cerchi.

9 – Pesci

Vi accompagna una splendida trigonocrazia d’acqua che vi rende brillanti nelle conversazioni e pronti a dire la vostra senza mezze misure. Qualche spesa di troppo può sorgere nell’ambito personale e quella venere alla quadratura solare vi spingerà a divertirvi molto e trovare il giusto equilibrio con la necessità di relax. Bene la luna nel fine settimana: incontri col passato.

10 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

La settimana è molto buona dal punto di vista delle uscite mondane, delle collaborazioni professionali, degli incontri sessuali. E’ una settimana che privilegia la leggerezza e la voglia di essere al passo coi tempi: se vi siete sacrificati per qualcuno ecco che tutto gira nel verso giusto e

capirete che i sacrifici non sono valsi la pena. Vi sentirete più liberi di agire e meno giudicati.

11 – La classifica segno per segno: il Toro

La settimana ci racconta di novità sul fronte lavoro: i contratti e i nuovi contatti saranno importanti per l’espansione nel proprio lavoro o nella propria vita. Rivedete un amico del passato, vi ritrovate a discutere con chi vi circonda per faccende sterili o no. Anche il fronte finanziario vi vede protagonista di spese che vi fanno sentire bene. Un incontro carnale può alimentare il fine settimana.

12 – Capricorno

Marte rimane all’opposizione del sole e l’energia specie per la terza decade comincia a calare. Dovrete rivedere una situazione del vostro passato e se siete in coppia, o avete un amante, occhio a come vi muovete, perché la settimana è fatta di momenti poco controllabili e da alcune situazioni che non vi piaceranno. Il lavoro va bene: siete decisi e autorevoli.