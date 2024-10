A Sonia Bruganelli cosa è successo dopo la puntata di Ballando con le Stelle? Sui social ha pubblicato la foto di un referto medico.

Sonia Bruganelli pubblica il referto medico

Sui social è tornata a parlare Sonia Bruganelli e l’ha fatto dopo l’ultima replica da parte di Selvaggia Lucarelli alle sue parole. Stavolta l’ex moglie di Paolo Bonolis ha riportato tra le sue storie un referto medico, per testimoniare l’infortunio subito dopo la puntata di sabato scorso.

A parlarne per prima era stata lei stessa a La Vita In Diretta, quando ai microfoni di Alberto Matano ha raccontato quanto successo dopo la sua esibizione. Sonia Bruganelli ha confidato che per lei parlare del suo privato è complicato, però ha voluto far sapere al pubblico di aver scoperto di essersi rotta una costola. Nello specifico ha parlato di frattura. Nè lei né il suo maestro Carlo Aloia erano a conoscenza di ciò, come confermato in trasmissione:

“Questa cosa non la sapevamo, quindi che è successo? Quando abbiamo fatto l’ultima giravolta, ho capito che quello che io avevo come dolore era altro. Infatti mi sono sdraiata perché mi sentivo svenire”.

Ieri però ulteriori novità, quando Sonia Bruganelli tra le storie del suo profilo Instagram ha condiviso una foto della lastra, evidenziandone la frattura con un cerchio, nella medesima immagine anche il referto medico. Ecco quanto si legge: “Rilievi – EX TORACE PER COSTE. Frattura dell’arco anteriore della X costa di destra. Utile monitoraggio strumentale”.

La storia Instagram di Sonia Bruganelli

Sebbene non sia per niente facile, Sonia ha mostrato comunque determinazione nel raggiungere i propri obiettivi e ha aggiunto una frase in cui ha taggato il suo maestro: “Ma continueremo a provarci, vero Carlo?”.

Ciò lascia intendere dunque che nonostante la frattura, Sonia Bruganelli sabato scenderà in pista e, nel corso della settimana, proverà la coreografia da presentare alla giuria e al pubblico.

Si complica dunque il suo percorso a Ballando con le Stelle. La strada sembra essere un po’ in salita, ma la Bruganelli vuole comunque provarci e non gettare la spugna.