Nicolò Figini | 7 Maggio 2024

Per poter vincere del gustoso cibo per tutti i naufraghi Alvina ha dovuto ballare una complessa coreografia con Samuel Peron, che ha portato Ballando Con Le Stelle a L’Isola dei Famosi.

Ballando Con Le Stelle a L’Isola dei Famosi

Puntata ricca di eventi quella de L’Isola dei Famosi di questa sera: prima Sonia Bruganelli ha fatto una battuta pungente a Vladimir, poi abbiamo scoperto il nome dell’eliminata e in seguito il pubblico ha assistito a un confronto tra Joe Bastianich e la produzione del reality.

Ma non finisce qui perché a un certo punto Ballando Con Le Stelle è approdato in Honduras. Samuel Peron, per anni tra i professionisti della trasmissione di Milly Carlucci, aveva affermato che avrebbe voluto tornare a ballare un po’ e la produzione lo ha accontentato. Gli autori gli hanno dato il compito di insegnare una coreografia ad Alvina e se ci fosse riuscito avrebbe fatto guadagnare a tutti del gustoso cibo.

Questa sera ha avuto luogo la prova ricompensa e nel video qui sotto possiamo ammirare la performance. Alla fine Vladimir ha chiesto agli opinionisti de L’Isola dei Famosi un giudizio: Dario li ha promossi, mentre Sonia li ha bocciati. A questo punto l’ago della bilancia lo avrebbe potuto spostare un giudice speciale e specialista di questa disciplina.

Il ballerino ha apprezzato in generale l’esibizione e dopo un attimo di indecisione ha dato la sua approvazione. I naufraghi in questo modo hanno potuto fiondarsi sul cibo e mangiare un pasto che non vedranno più per ancora diverso tempo.